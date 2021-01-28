Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler koronavirüs korona corona survivor
75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına başlandı
75 yaş üzerindeki kişilerin aşılanmasına...
Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir
Üç yenilikçi aşı adayımız, faz...
Salgın sürecinde Türkiye kendi kendine yetebilmenin en güzel örneklerini verdi
Salgın sürecinde Türkiye kendi kendine...
Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın iletişimini başarılı buldu
Yabancı ekonomistler TCMB Başkanı Ağbal'ın...
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari 'mahrem imamı' Türkiye'ye getirildi
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün firari 'mahrem...

Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kovid-19 aşısı çalışmaları hakkında, "Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir." dedi.

Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde “TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri” törenine katıldı.

Erdoğan,"Geldiğimizde yüzde 10 dolayındaki okul öncesi eğitim oranını 5 yaş grubunda yüzde 75'lere kadar yükselttik. Hedefimiz yüzde 100'e taşımaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu ile bilim seferberliği başlattık. 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyor." diye konuştu.

"En çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız"

Erdoğan, Kovid-19 aşısı çalışmaları hakkında şunları söyledi:

"Üç yenilikçi aşı adayımız, faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten 3'üncü ülke durumundayız."

"En az 100 araştırmacıyı ülkemize kazandıracağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan,  "Bu yıl içerisinde yeni bir çağrı daha açarak alanının en iyisi en az 100 araştırmacıyı da ülkemize kazandıracağız." dedi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.