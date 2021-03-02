Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona survivor salgın
İstanbul Havalimanı günde 501 uçuşla Avrupa'da liderliğe yükseldi
İstanbul Havalimanı günde 501 uçuşla...
2021'i afet eğitim yılı olarak ilan ettik
2021'i afet eğitim yılı olarak...
Cumhur İttifakı milli ve demokratik bir hüviyete sahiptir
Cumhur İttifakı milli ve demokratik...
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz yüze eğitime başlandı
Yeni normalleşme süreciyle okullarda yüz...
Suudi Arabistan, hac ibadeti için Kovid-19 aşısı olma şartı getirdi
Suudi Arabistan, hac ibadeti için...

Üç büyükşehir, Kovid-19'la mücadelede 'Kontrollü Normalleşme' dönemine bu tedbirlerle geçecek

Kovid-19 risk değerlendirme haritasına göre, yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek, orta riskli kategoride yer alan Ankara'da ise tamamen kalkacak.

Üç büyükşehir, Kovid-19'la mücadelede 'Kontrollü Normalleşme' dönemine bu tedbirlerle geçecek

İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritada, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.Kovid-19'la mücadelede "Kontrollü Normalleşme" döneminde atılacak yeni adımlara göre, yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.

Orta riskli kategorideki Ankara'da ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkacak. Türkiye genelinde sürdürülen 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise devam edecek.

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar eğitim öğretime açılacak. Buna ilave olarak orta riskli kategoride yer alan Ankara'da ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacak.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.