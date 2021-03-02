Üç büyükşehir, Kovid-19'la mücadelede 'Kontrollü Normalleşme' dönemine bu tedbirlerle geçecek

İllerin Kovid-19 değerlendirme kriterlerine göre düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak gruplandırıldığı haritada, İstanbul ve İzmir yüksek riskli (turuncu), Ankara orta riskli (sarı) kategoride yer aldı.Kovid-19'la mücadelede "Kontrollü Normalleşme" döneminde atılacak yeni adımlara göre, yüksek riskli kategoride yer alan İstanbul ve İzmir'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması bir süre daha pazar günü devam edecek.

Orta riskli kategorideki Ankara'da ise hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkacak. Türkiye genelinde sürdürülen 21.00 ile 05.00 saatleri arasındaki sokağa çıkma sınırlaması ise devam edecek.

Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumları, ilkokullar ile 8. ve 12. sınıflar eğitim öğretime açılacak. Buna ilave olarak orta riskli kategoride yer alan Ankara'da ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde de eğitim-öğretime başlanacak.