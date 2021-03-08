TUZLA ADD’DEN KADINA SAYGI FOTOĞRAF SERGİSİ

İSKENDER ÖZSOY

Dr. Yazıcı açılıştan sonra sergiyi gezdi, ADD Şube Başkanı Şengül Özpağada'dan cumhuriyete yön veren kadınlar hakkında bilgi aldı. ADD’nin sahil yürüyüş alanında düzenlediği açık hava sergisine Başkan Dr. Yazıcı’nın yanı sıra CHP İlçe Başkanı Eren Ali Bingöl, SP İlçe Başkanı Resul Kılıç, BBP İlçe Başkanı Cüneyt Şahin, MHP ilçe yönetimi, Vatan Partisi İlçe Başkanı ve ADD yönetim kurulu üyesi Hüseyin Kılıç, Pendik Muharip Gaziler Derneği Tuzla Temsilcisi ve ADD yönetim kurulu üyesi Osman Yıldız, Demokrat Parti İlçe Başkanı Yaşar Taşkıran, Kadın Adayları Destekleme Derneği temsilcileriyle mahalle muhtarları katıldı.

ÖZPAĞADA’NIN KONUMASI

ADD Tuzla Şube Başkanı Özpağada açılışta yapığı konuşmada “Atatürkçü Düşünce Derneği, Ulusal Kurtuluş Savaşı’nda en ön saflarda savaşan, Türk devrimini ödünsüzce savunan, Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği tam bağımsızlık hedefine kararlı bir şekilde yürüyen Türk kadının emeğinin sömürülmesine, her türlü şiddete maruz kalmasına, kadını yok sayan zihniyetlere, sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır.” dedi.

Özpağada şunları söyledi:

“Ülkemizde bugün kadından, kadın emeğinden söz edebiliyor olmamızı, ‘Kadının işgücü olarak üretime katılması, toplumsal yaşamda hak ettiği yerde bulunması, sadece bireysel değil toplumsal gelişimin, çağdaş ve ileri bir toplum olabilmenin en temel unsurudur.’ diyen Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu, laik cumhuriyete borçlu olduğumuzu hiç unutmamalıyız.

Anayasa’nın 50. maddesi kadının çalışma şartları açısından korunmasını hükmederken, kadını hayatın her alanında ikincil gören iktidarın yol açtığı yıkımın onarılması ancak emekten yana politikalar üretilip uygulanması ile olanaklıdır.

Cumhuriyetimizin 100. yılına gelirken çağdaş ve demokratik bir devlet olabilmek için yapılması gereken; eğitim sisteminin yeniden Atatürkçü düşünce sistemi doğrultusunda yapılandırılması, toplumsal anlayışın kadına yönelik tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılması doğrultusunda şekillendirilmesidir. Kadın emeğinin sömürülmeden üretime katılması sağlanmalı, insanca çalışma şartlarının kalıcı kılınması için gerekli düzenlemeler yapılmalı, denetim ve kontrol mekanizmaları çalıştırılarak uygulamaların hayata geçmesi sağlanmalıdır. Ancak, mevcut iktidarın bu anlamda samimi hiçbir çabasının olmadığı, yaşananlarla açıkça ortadadır.”