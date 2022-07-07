Tutukluluk kararına itiraz edilen Kadir Şeker tahliye edildi

Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi, engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle yeniden yargılandığı davada 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker tahliye edildi.

GÜNCEL 07.07.2022, 20:07
Tutukluluk kararına itiraz edilen Kadir Şeker tahliye edildi

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı ve avukatlarının itirazı üzerine tahliye kararı verilen Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıktı.

Şeker'in avukatlarından Konya Barosu Başkanı Mustafa Aladağ, AA muhabirine, Kadir Şeker için 4. Ağır Ceza Mahkemesine verdikleri itiraz dilekçesinin kabul edildiğini söyledi.

Aladağ, tahliye ve devamındaki sürecin takipçisi olduklarını aktardı.

Şeker'in tutukluluğuna Konya Cumhuriyet Başsavcılığının da itiraz ettiği öğrenildi.

Konya 4. Ağır Ceza Mahkemesinin kararında, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince Yargıtay'ın bozma kararına uyularak, sanık Kadir Şeker'in cezasının 10 yıl 10 ay hapis cezası şeklinde hüküm altına alındığı, dolayısıyla mahkemece yeni bir değerlendirme yapılması zorunluluğunun ortaya çıktığı belirtildi.

Sanığın 6 Şubat 2020'den itibaren 2 yıl 5 ay 1 gün süresince tutuklu kaldığı belirtilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Sanığa verilen suç miktarı, verilen cezanın Yargıtay 1. Ceza Dairesinin bozma ilamı sonrası bozmaya uyularak verilmiş olması, 5275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanun, Açık Ceza İnfaz Kurumuna Ayrılma Yönetmeliği'nin 6. maddesi dikkate alındığında sanığın tutuklu kaldığı süre itibariyle Açık Ceza İnfaz Kurumuna ayrılma süresini doldurduğu, Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlülerin Kovid-19 salgın hastalığı sebebiyle 31 Temmuz 2023'e kadar izinli sayıldıkları, sanığın daha fazla tutuklu kalmasının hakkaniyete uygun olmayacağı, tutuklama tedbirinin devamının artık gereksiz olduğu, yurt dışına çıkışının yasaklanması şeklinde adli kontrol kararı verilerek sanığın tahliyesine karar verilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. Tutukluluk halinin kaldırılmasına, başka bir suçtan tutuklu veya hükümlü değilse serbest bırakılması için Cumhuriyet başsavcılığına müzakere yazılmasına ve sanığın adli kontrol altına alınmasına ve yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verildi."

Kadir Şeker'in babası Cengiz Şeker, Akşehir Ceza İnfaz Kurumu önünde , tahliye kararının memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Oğlunun normal hayatına devam edeceğini dile getiren Şeker, "Biraz zor oldu, üzücü bir durum. Ailemizle beraber Kadir'i karşılamaya geldik". dedi.

Anne Zeliha Şeker de karardan memnun olduklarını ve çok sevindiklerini dile getirdi.

Öte yandan Akşehir Ceza İnfaz Kurumu'ndan çıkan Kadir Şeker, anne ve babasıyla sarılıp hasret giderdi.

Olay

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşan Kadir Şeker ile Duran arasında boğuşma yaşanmış, aldığı bıçak darbesiyle yaralanan Duran hastanede hayatını kaybetmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, Şeker'in cezası "haksız tahrik" nedeniyle 15 yıla, "iyi hal" indirimiyle de 12 yıl 6 aya düşürülmüştü.

Şeker'in avukatlarının itirazı üzerine dosya Yargıtay'a gitmiş, Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Kadir Şeker'e verilen hapis cezasını temyiz istemiyle ilgili incelemişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesince inceleme sonrası, Türk Ceza Kanunu'nun 29. maddesi uyarınca yapılan uygulama sırasında tahrikin derecesi ve yoğunluğu da gözetilerek azami hadde yakın bir indirimle cezanın belirlendiği, 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Şeker hakkında daha fazla indirim yapılması gerektiği gerekçesiyle kararın bozulmasına hükmedildiği belirtilmişti.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince 5 Temmuz'da yeniden yargılanan Kadir Şeker'in "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 10 yıl 10 ay hapisle cezalandırılmasına ve tutukluluk halinin devamına karar verilmişti.

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