Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar korona koronavirüs corona salgın survivor
Türkiye'de 6 bin 918 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 35 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 6 bin 918 kişinin...
Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafe tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir
Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafe...
Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 106'ya çıktı
Almanya'da sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı...
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline İstanbul ev sahipliği yapacak
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finaline...

Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı

Sağlık Bakanı Koca, Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışmasının Ankara Şehir Hastanesi'nde başladığını bildirdi.

Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması başladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti "Turkovac-Coronovac 3. doz klinik çalışması Ankara Şehir Hastanesi'nde başladı. Çalışmaya 2 doz Sinovac aşısı yapılıp 2. dozun üzerinden 90 gün geçen 18-59 yaş arası gönüllüler katılıyor. Yerli aşının sonuçlanmasına destek için zemin kat aşı birimine bekliyoruz." Koca, gönüllülerin 0312 552 60 19 numaralı telefonu arayarak başvuru yapabileceklerini belirtti.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.