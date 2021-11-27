Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs korona corona salgın Gamze Erçel
Türkmenistan ile ticaret hacmimizi ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak konusunda kararlıyız
Türkmenistan ile ticaret hacmimizi ilk...
Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi
Beşiktaş sahasında Giresunspor'a 4-0 yenildi
Türkiye'de 23 bin 759 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 23 bin 759 kişinin...
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Nu varyantına rastlanmadı
Sağlık Bakanı Koca: Türkiye'de Nu...

Türkmenistan ile ticaret hacmimizi ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak konusunda kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkmenistan ile ticaret hacmimizi, ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak üzere gerekli adımları atmak konusunda kararlıyız." dedi.

Türkmenistan ile ticaret hacmimizi ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak konusunda kararlıyız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Oğuzhan Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ata yurdu Türkmenistan'a gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, Berdimuhamedov'a, "Kadirli Doğanım" diye hitap ederek, nazik daveti ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu anımsattı.

Kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü tarafsızlığı desteklemeye devam edeceklerini bildiren Erdoğan, "Kadirli Doğanımı, 'gözlemci üye devlet başkanı' sıfatıyla ilk kez katıldığı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle kısa süre önce İstanbul'da misafir ettik. Türkmenistan'ın da aramıza katılmasıyla aile fotoğrafımız tamamlandı. Türkmenistan'a bu vesileyle tekrar, 'Kardeşler Meclisi'ne hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.