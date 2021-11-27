Türkmenistan ile ticaret hacmimizi ilk planda 5 milyar dolara çıkartmak konusunda kararlıyız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhamedov, Oğuzhan Köşkü'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşme ile anlaşmaların imza töreni ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Ata yurdu Türkmenistan'a gelmekten büyük bir bahtiyarlık duyduğunu belirten Erdoğan, Berdimuhamedov'a, "Kadirli Doğanım" diye hitap ederek, nazik daveti ve gösterdiği misafirperverlik için teşekkür etti.

Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ve Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülke olduğunu anımsattı.

Kardeşlik ilişkileri çerçevesinde Türkmenistan'ı ve başarıyla sürdürdüğü tarafsızlığı desteklemeye devam edeceklerini bildiren Erdoğan, "Kadirli Doğanımı, 'gözlemci üye devlet başkanı' sıfatıyla ilk kez katıldığı, Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi vesilesiyle kısa süre önce İstanbul'da misafir ettik. Türkmenistan'ın da aramıza katılmasıyla aile fotoğrafımız tamamlandı. Türkmenistan'a bu vesileyle tekrar, 'Kardeşler Meclisi'ne hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.