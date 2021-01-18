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Türkiye'yi nükleer teknolojilerde de üreten ülke haline getirmek için çalışıyoruz
Türkiye'yi nükleer teknolojilerde de üreten...

Türkiye'yi nükleer teknolojilerde de üreten ülke haline getirmek için çalışıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Akkuyu Nükleer Güç Santraline (NGS) ilişkin, "İnşallah 2023 yılının sonunda ilk reaktör devreye alınacak ve burada elektrik üretilmeye başlayacak." dedi.

Türkiye'yi nükleer teknolojilerde de üreten ülke haline getirmek için çalışıyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çukurova programının ilk durağı olan Adana'da, Vali Süleyman Elban ile Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi, EMBA Elektrik Üretim AŞ'nin Adana Özel Endüstri Bölgesi ve Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulundu. 

Rönesans Holding'in hayata geçireceği, Ceyhan Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi'nin ilk endüstriyel üretim projesi olan Polipropilen Üretim Tesisinin yerini inceleyen Varank, Yönetim Kurulu Başkanı Erman Ilıcak'tan çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

Varank, EMBA Elektrik Üretim AŞ'nin Adana Özel Endüstri Bölgesi'ndeki ziyaretinde şirketin Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mete Bülgün'den termik elektrik santrali yatırımında gelinen son durum konusunda görüştü.

Bakan Varank, ikinci durağı olan Mersin'de, Vali Ali İhsan Su ile Gülnar ilçesinde yapımı devam eden Akkuyu Nükleer Güç Santralindeki (NGS) çalışmaları inceledi.

"Burada kazandığınız kabiliyetler sizin sanayinize çağ atlatabilir"

Akkuyu Nükleer AŞ yöneticileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından sahada incelemelerde bulunan Varank, daha sonra da gazetecilere açıklama yaptı.

Varank, inşaat alanına, nükleer güç santrali için lisansın aslında 1976'da verildiğine dikkati çekerek, "O tarihten bu tarihe kadar burada bir nükleer santral yapılamamış. O da bizim iktidarımıza, Sayın Cumhurbaşkanımıza nasip oldu." dedi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santralinin toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip 4 reaktörden oluşacağını belirten Varank, şöyle konuştu:

"Tabii ki bu santralin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını ilgilendiren önemli noktaları var. Bunların başında yerlileşme konusu geliyor. Biz burada sadece bir santral inşa edilmesiyle değil, inşa edilen santralle Türk sanayisi neler kazanır, yerli tedarikçiler nasıl geliştirilebilir, yerli katma değeri nasıl artırabiliriz onunla ilgili de sıkı bir çalışma yapıyoruz. Burada Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Fatih Dönmez'in olağanüstü bir hassasiyeti var. Bugün de arkadaşlarla bunu değerlendirdik. Buradaki kabiliyetleri kazanacak yerli tedarikçileri, Rosatom başka projelerinde değerlendirebilir mi, burada kabiliyet kazanan firmalarımız hem buraya tedarikçi olup hem dünyaya mal satabilir mi, buradaki iş gücünün eğitimiyle nasıl kendi iş gücümüzü nükleer konusunda ileri noktalara götürebiliriz? bunların bütün değerlendirmelerini yaptık."

Varank, "Nükleer enerji çok önemli ve hassas. Eğer dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında olma hedefini gözetiyorsanız mutlaka nükleer enerjiye ihtiyacınız var. Bundan daha da önemlisi nükleer teknolojilerin, sanayinin alt alanlarıyla gerçekleştirdiği etkileşim çok değerli. Burada kazandığınız kabiliyetler sizin sanayinize çağ atlatabilir. Çığır açıcı teknolojilerde eğer gelişmek istiyorsanız mutlaka nükleer teknolojilerde kabiliyet kazanmanız gerekiyor." dedi.

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