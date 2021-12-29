Türkiye'yi Kafkaslar'a bağlayan Pirinkayalar Tüneli açıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, , Erzurum'un Uzundere ilçesinde yer alan ve bu kenti Artvin'e bağlayıp Gürcistan üzerinden Kafkaslar'a kadar uzanan Erzurum-Artvin kara yolundaki Pirinkayalar Geçidi'nde yapılan 2272 metre uzunluğundaki tünelin açılışında yaptığı konuşmada, törene Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantıyla katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yöre halkı adına teşekkür etti.

Artvin ve Erzurum'da yapılan kara yolu projelerinden bahseden Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Erzurum-Artvin kara yolu üzerindeki Pirinkayalar Tüneli, zorlu bir topografyada yer alan, dik ve dar 22 virajın yer aldığı, ağır kış şartlarında trafik akışının kesintiye uğradığı Pirinkayalar geçişini rahatlatacaktır. Bu şekilde, Erzurumlu Dadaşımızın Karadenizli kardeşine ulaşımı çok daha rahat olacak. Sürücüleri zorlayan, özellikle kış aylarında tehlikesi iyice artan geçişler de tarihe karışacak. Projemizin yapıldığı bölge, 1. derece doğal sit alanı olduğu için yüksek çevre hassasiyetiyle çalıştık. Pirinkayalar Tüneli, tünel uzunluğu 2272 metre olan, bağlantı yol uzunluğu 1070 metreyi bulan, toplamda 3342 metre uzunluğa sahip bir projedir. Tünelimiz, mevcut hattaki ulaşım mesafesini 680 metre kısaltırken, geçiş süresini de 20 dakikadan 5 dakikaya indiriyor."