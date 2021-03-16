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Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız." dedi.

Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ford Otosan Gelecek Vizyon Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Ford Otosan'ın yatırımı) Geleceğin otomotiv sanayisinde elektrikli ve bağlantılı ticari araçların en büyük üretim merkezi Türkiye olacaktır." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü: 

"Yatırımın, Türk mühendislerine elektrikli araçlar ve batarya konusunda ciddi kabiliyetler kazandıracağına inanıyorum. Geçen yıl 5 kıtada 180 ülkeye 900 binin üzerinde taşıtın ihracını yaptık. (Ford Otosan) Sahip olduğu ihracat kapasitesiyle bu yatırım, cari dengemize çok ciddi katkı sağlayacaktır. Türkiye'yi dünyanın önemli batarya üretim merkezlerinden biri yapmakta kararlıyız. Bir taraftan bu yatırımları teşvik ederken diğer taraftan yerli markamızı geliştirerek ülkemizde rekabetçi bir iklim oluşturmak istiyoruz."

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