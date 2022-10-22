Türkiye yeni milli mühimmatlarını göreve hazırlıyor

Türkiye'nin savunma sanayisindeki en önemli tasarım ofisi ve AR-GE merkezlerinden olan Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) bugüne kadar birçok ürünü farklı üreticilerle seri üretime taşıdı.

Ülkeye çeşitli mühimmat ve füze sistemleri kazandıran TÜBİTAK SAGE, Cumhuriyet'in 100. yılında bunlara yenilerini ekleyecek.

TÜBİTAK SAGE, yürüttüğü çalışmalarda geldiği son noktayı SAHA İstanbul tarafından 25-28 Ekim'de düzenlenecek SAHA Expo Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı'nda gözler önüne serecek.

TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen, milli ve özgün olarak tasarlanan Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat (SOM) füzelerinin üretimleri ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslimatları devam edecek.

SOM ürün ailesi ile Türk Hava Kuvvetlerine 250 kilometreden yüksek hassasiyetle hedefleri imha yeteneği kazandırılıyor.

TÜBİTAK SAGE'nin, bu yıl ve 2023'te devam edeceği çalışmalarla ardışık delici harp başlığına sahip SOM-B2 varyantının doğrulama çalışmaları tamamlanacak, su üstü hareketli hedef vurma yeteneğine sahip veri bağlı varyantlarının yer, uçuş ve atış testleri gerçekleştirilecek.

Milli imkanlarla geliştirilen SOM füzesi alt bileşenlerinin füze entegrasyonları gerçekleştirilerek yer, uçuş ve atış testleri yapılacak.

Uçakların dahili silah istasyonuna uyumlu olarak geliştirilen SOM-J füzesinin de atışlı testlerinin tamamlanması hedefleniyor.

İlk milli hava füzeleri için geri sayım ve Siper Ürün-2 atışı

Göktuğ hava-hava füze sistemleri ailesi üyeleri Gökdoğan ve Bozdoğan'a yönelik çalışmalarda da sona gelindi.