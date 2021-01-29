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Türkiye'ye getirilen inaktif aşıların toplamı 13 milyon doza ulaştı
Türkiye'ye getirilen inaktif aşıların toplamı...

Türkiye'ye getirilen inaktif aşıların toplamı 13 milyon doza ulaştı

Çin'den sipariş edilen 10 milyon dozluk Kovid-19 aşılarının ikinci partisinin ikinci bölümünü taşıyan uçak İstanbul Havalimanı’na indi.

Türkiye'ye getirilen inaktif aşıların toplamı 13 milyon doza ulaştı

Çin'in başkenti Pekin'deki havalimanından kalkan Türk Hava Yollarına ait "TK 6175" sefer sayılı "Boeing 777" tipi uçağın saat 06.10’da İstanbul'a inişiyle aşıların bulunduğu konteynerler, gümrük işlemlerinin yapılmasının ardından uçaktan alınarak depolara taşınmaya başlandı.

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