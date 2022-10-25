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Türkiye'ye gelen Finlandiya heyetiyle görüşmeler başladı
Türkiye'ye gelen Finlandiya heyetinin, Adalet Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi başladı.
GÜNCEL 25.10.2022, 11:38
Alınan bilgiye göre, İsveç ile NATO'ya üyelik başvurusu yapan ve NATO Zirvesi'nin düzenlendiği İspanya'nın başkenti Madrid'de terör örgütlerine karşı Türkiye ile iş birliği taahhüdünde bulunarak üçlü muhtıraya imza atan Finlandiya, Ankara'ya heyet gönderdi.
Finlandiya Adalet Bakanlığı yetkilileri ile Türkiye Adalet Bakanlığı yetkilileri arasındaki görüşme saat 10.00'da başladı.
Görüşmede, Türkiye Adalet Bakanlığı heyetine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Kasım Çiçek başkanlık ediyor.
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