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Türkiye ve Makedonya gümrük muhafaza ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı

Gümrük Muhafaza ekipleri, Makedonya ile ortak uluslararası operasyon yürüterek, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeleri Türkiye üzerinden Makedonya'ya göndermek isteyen şebekeye büyük darbe vurdu.

Türkiye ve Makedonya gümrük muhafaza ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Makedonya ile ortaklaşa yürüttükleri uluslararası operasyonda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 105 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

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