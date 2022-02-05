İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Makedonya ile ortaklaşa yürüttükleri uluslararası operasyonda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 105 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.
Türkiye ve Makedonya gümrük muhafaza ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı
Gümrük Muhafaza ekipleri, Makedonya ile ortak uluslararası operasyon yürüterek, uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal maddeleri Türkiye üzerinden Makedonya'ya göndermek isteyen şebekeye büyük darbe vurdu.
05 Şubat 2022 Cumartesi 20:20