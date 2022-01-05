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Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak’ta Moskova'da yapılacak
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Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak’ta Moskova'da yapılacak

Türkiye ve Ermenistan temsilcilerinin ilk toplantısı 14 Ocak’ta Moskova'da yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Ermenistan'ın özel temsilcilerinin ilk görüşmesinin 14 Ocak'ta Moskova'da yapılacağını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "Türkiye ve Ermenistan Özel Temsilcileri arasındaki ilk toplantı 14 Ocak 2022'de Moskova’da yapılacaktır." ifadesi kullanıldı.

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, 15 Aralık'ta Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirilmişti.

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan da, Ermenistan ve Türkiye arasındaki diyalog süreci kapsamında özel temsilci olarak atanmıştı.

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