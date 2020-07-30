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Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor

Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor.

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Azerbaycan-Türkiye Fiili Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Tatbikatı, Bakü ve Nahçıvan'da eş zamanlı olarak, Türkiye'den kara havacılık unsurlarının da katılımıyla devam ediyor." denildi. 

Paylaşımda tatbikata ilişkin görüntülere de yer verildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dün başlayan tatbikatın bugün ilk aşaması gerçekleştiriliyor. Tatbikata katılan birlikler durum değerlendirmesi yapıyor, muharebe görevleri belirliyor ve alan araştırması gerçekleştiriyor. 

Bakanlığın paylaştığı görüntülerde tank ve zırhlı araçların tatbikat alanında hareketi görülüyor. 

Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

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