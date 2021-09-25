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Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında Almanya'yı da geride bırakarak 7. sıraya yerleştiğini bildirdi.

Türkiye uygulanan aşı dozu sayısında dünyada 7. sırada

Bakan Koca, sosyal medya hesabından, dünya genelinde ülkelerin Kovid-19'a karşı aşılanma oranlarına ilişkin istatistiksel veriler sunan "Our World in Data" internet sitesinin son verilerini paylaştı.

Bu veriler içerisinde Türkiye'nin geldiği noktaya dikkati çeken Koca, şunları kaydetti:

"Doz sayısında dünyada 7. ülkeyiz. Kovid-19'a karşı uygulanan toplam aşı dozu sayısında, nüfusu bize yakın ve aşı üreticisi olan Almanya'yı da geride bıraktık. Tüm dünyada 7. sıradayız. Türkiye'den önceki ilk 6 sırada, aşı üreticisi Çin ve ABD ile çok yüksek nüfuslu ülkeler var."

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