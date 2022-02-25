Türkiye Ukrayna'ya 5 tır insani yardım gönderiyor

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Ukrayna'daki acil insani ihtiyaçların karşılanması amacıyla AFAD tarafından hazırlanan gıda, battaniye, yatak, hijyen malzemesi ve çadırdan oluşan 5 tır yardım malzemesinin, insani yardım ekibiyle bölgeye gönderileceği belirtildi.