Türkiye tatlı su kaynakları bakımından 'su stresi' yaşayan ülkeler arasında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Türkiye'nin tatlı su kaynakları bakımından "su stresi" yaşayan ülkeler arasında olduğunu belirterek, "Kişi başına düşen yıllık su miktarımız 1340 metreküplere kadar düştü." dedi.

GÜNCEL 22.03.2022, 21:11
Türkiye tatlı su kaynakları bakımından 'su stresi' yaşayan ülkeler arasında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Beyoğlu Belediyesince Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Haliç Yerleşkesi'nde düzenlenen "Su ve Sürdürülebilirlik İlk Çağrı" programına katıldı.

Programa Beyoğlu'nun ev sahipliği yapmasını tarihi açıdan anlamlı bulduğunu belirten Kurum, Taksim'in İstanbul'un bütün sularının toplanıp, şehre ve vatandaşa dağıtıldığı tarihi bir merkez olduğunu anlattı. Geçmişte Taksim'den Kağıthane'ye kadar her sokak başında bir çeşme bulunduğunu ifade eden Kurum, "Ne yazık ki bu çeşmelerin büyük çoğunluğu yeni imar planları nedeniyle 1950'lere kadar kaldırılmıştır." dedi.

Şair Nedim'in bir şiirinde "Bu şehri İstanbul ki bi mislü behadır" dediğini hatırlatan Kurum, şöyle konuştu:

"Bu şehri 'iki deniz arasındaki bir elmas parçasına' benzetmiş, 'İstanbul güneşle aynı değere sahiptir.' demiştir. İstanbul'umuzun kıymetini bilmemiz gerekiyor. İstanbul o günlerden bugünlere hala muhteşem bir şehir. Fakat bu şiirin yazıldığı günden bugüne geçen 3 asrın ardından, sanayileşmeyle birlikte İstanbul da makus bir talihi yaşadı. Kaderine terk edilen bir Beyoğlu'nu, Haliç'i ve İstanbul'u yaşadık. Sizler göremediniz ama anne ve babalarınız bunu yaşadı. Bu şehrin makus talihini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde değiştirdi. Bu eşsiz tarih, kültür ve doğal zenginliğe sahip muhteşem şehri yeniden o eski iddialı günlerine kavuşturdu. Ben bu vesileyle sizlerin huzurunda İstanbul'u yeniden büyük Türkiye idealimizin kalbine yerleştiren, geleceğe emin adımlarla yürümesini sağlayan Cumhurbaşkanı'mıza en derin şükranlarımı sunuyorum."

"Suyu kirletmek, hayatı kirletmek demek"

Bakan Kurum, inanca göre de suyu kirletmenin, "hayatı kirletmek" olduğunu söyledi. Suyun, en temel yaşam kaynağı olduğunu vurgulayan Kurum, bugün başka gezegenlerde yaşama dair izler arayan bilim insanlarının önce suyun izini sürdüğüne dikkati çekti. Dünyada denizler, akarsuları ve göllerin toplam su miktarının 1,5 milyar kilometreküp olduğunu aktaran Kurum, "Fakat genel kanaatin aksine bu toplam su miktarımızın sadece yüzde 2,5'i tatlı sudur. Asıl çarpıcı gerçek ise tatlı suların sadece 10 binde 2'sine erişebiliyoruz. Özellikle iklim değişikliğinin en önemli etkilerinden olan kuraklık ve yeraltı sularının tükenmeye başlamasıyla su artık çağımızın ve geleceğin en hayati ve stratejik değeri haline gelmiştir." dedi.

Kurum, son 60 yılda 3 milyardan 8 milyara ulaşan dünya nüfusu nedeniyle suya ihtiyacın her geçen gün arttığını, vahşi tarım uygulamaları, bilinçsiz su kullanımı ve küresel israf nedeniyle su kaynaklarının giderek azaldığını bildirdi. Çevre kirliliği nedeniyle temiz su kaynaklarının kullanılamaz hale geleceğini dile getiren Kurum, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çok acı bir tabloyu sizlerle üzülerek paylaşmak istiyorum: Bugün dünyada 3 milyardan fazla insanın suya doğrudan erişimi yok. Orta Doğu'da nüfusun yüzde 85'inden fazlası kıtlık koşullarında yaşıyor. 2030 yılına kadar su kıtlığı yüzde 40 seviyesine kadar yükselecek. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde insanlık alemi küresel su kıtlığı ve su savaşlarıyla karşı karşıya kalabilir. Gençlerimizi ve çocuklarımızın hayatlarındaki en önemli gündemlerinden biri su olacak. Tam bu noktada bir parantez açmak istiyorum. UNESCO raporlarına göre 140 ülkenin suya erişebilmesi için yıllık 114 milyar dolar harcama yapılması gerekiyor. Gururla ifade ediyorum ki Türkiye, kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla yardım örgütleriyle üniversiteleriyle gönül elçilerimizle bugün Afrika'da yaklaşık 10 milyon kişiye, her gün kesintisiz temiz içme suyu sağlayan tek ülke olmuştur. Ülke olarak her alanda olduğu gibi bu alanda da insanlığın, mazlumların, kardeşlerimizin derdine derman olacak, yaralarını saracak adımları medeniyetimizden gelen bir vazife şuuruyla atıyoruz, atmaya da hep birlikte devam edeceğiz."

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