Türkiye tarafından Pakistan için üretilen 4'üncü MİLGEM korveti kızağa konuldu

Ana yükleniciliğini Milli Savunma Bakanlığına bağlı Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ'nin yaptığı MİLGEM Korvet Projesi, planlandığı şekilde devam ediyor.

Yerli savunma sanayisinin tek kalemde gerçekleştirdiği en büyük ihracat atılımı olan proje kapsamında MİLGEM korvetlerinin 4'üncüsünün kızağa konulması dolayısıyla Karaçi Tersanesi'nde tören düzenlendi.

Törene, Pakistan Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Muhammad Amjad Han Niyazi, ASFAT Genel Müdürü Esad Akgün ve davetliler katıldı.

"Pakistan için gururlu bir an"

Oramiral Niyazi, yaptığı konuşmada, Türkiye’nin yardımıyla modern savaş gemisi üretimini "Pakistan için gururlu bir an" olarak nitelendirerek, bu ortak girişimin Ankara ile İslamabad arasında savunma sanayi alanında yeni iş birliklerinin yolunu açacağını söyledi.

Akgün ise MİLGEM Korvet Projesi'nde 1000'inci günü tamamladıklarını vurgulayarak, Pakistan-Türkiye iş birliğinin 2 yıldır süren ve tasarımı tamamlanan Cinnah Projesi ile genişlediğini ifade etti.

Akgün, Karaçi'de inşa edilecek Cinnah sınıfı fırkateynin iki ülke arasındaki çalışma kültürünün başarısını gösteren daha büyük ve donanımlı bir gemi olacağını kaydetti.