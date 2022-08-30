Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardıma devam ediyor

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, AFAD Başkanlığı koordinesinde bölgeye ilk etapta 10 bin çadır, 50 bin koli gıda, hijyen ve bebek malzemesinden oluşan yardım gönderilmesine devam ediliyor.Şu ana kadar yardımları taşıyan 6 uçak, 1. İyilik Treni ve yerelden temin edilenlerle toplam 5 bin 120 aile tipi çadır, 7 bin 990 battaniye ve yastık, 9 bin 864 koli gıda, 3 bin 935 birim muhtelif gıda, 2 bin bebek maması ve hijyen seti, 1320 koli giyim malzemesi ve 426 bin birim tıbbi malzeme sevk edildi.

Bugün de 1 uçak ile arama-kurtarma ve tahliye faaliyetlerinde kullanılmak üzere 50 motorlu bot, çadır, mutfak seti ve battaniyenin gönderilmesi planlanıyor.