Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için "hava köprüsü" kurdu

Pakistan'da selden etkilenenlere yönelik 1120 aile tipi çadır, 3 bin gıda kolisi, 1000 hijyen malzemesi ve 1000 bebek mamasından oluşan yardım malzemelerini ulaştırmak için dün gece yola çıkan 2 uçak, bölgeye ulaştı.

GÜNCEL 28.08.2022, 14:08
Türkiye, selden etkilenen Pakistan'a yardım için "hava köprüsü" kurdu

işleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), selden etkilenen Pakistan'a çadır ve insani yardım malzemesi desteği sağlamak üzere "hava köprüsü" kurdu.

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