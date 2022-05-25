Türkiye şehitlerini uğurladı

Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Kapılay Hatay'da, Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da, Uzman Çavuş Doğan Ankara'da, Piyade Teğmen Güler Antalya'da, Piyade Uzman Çavuş Cankaya Kütahya'da son yolculuğuna uğurlandı.

GÜNCEL 25.05.2022, 20:43
Türkiye şehitlerini uğurladı

Şehitler, Teğmen Abulkadir Güler, Uzman Çavuşlar Bican Kapılay, Hüseyin Cankaya, Onur Doğan ile Sözleşmeli Er Celal Tekedereli için Şerafettin Elçi Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Geceyi Çukurca'da geçiren Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile katıldığı tören, şehit askerlerin öz geçmişlerinin okunması ile başladı.

Şehitlerin naaşlarının helikopterlerden alınarak silah arkadaşlarının omuzlarında askeri uçağa taşınmasının ardından dua okundu.

Daha sonra Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki uçak, şehitlerin naaşlarını son yolculuklarının yapılacağı memleketlerine götürmek üzere Hakkari'den havalandı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Kapılay, Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı

Çatışmada 25 yaşında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Bican Kapılay'ın cenazesi, memleketi Hatay'ın İskenderun ilçesinde toprağa verildi.

Hakkari'den ilçeye uğurlanan şehit Kapılay'ın naaşı, Modern Evler Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından tören için Nihal Atakaş Camisi avlusuna götürüldü.


Şehidin naaşı, İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili'nin kıldırdığı cenaze namazının ardından Karaağaç Asri Mezarlık Şehitliği'nde defnedildi.

Törende, şehidin babası Erkan ile annesi Sevinç Kapılay, ayakta durmakta güçlük çekti. Anne Sevinç Kapılay, oğlunun tabutuna sarılarak "Kalk kuzum, sarıl ben geldim." diyerek gözyaşı döktü.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Tekedereli Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Celal Tekedereli'nin (25) cenazesi, memleketi Malatya'da toprağa verildi.

Malatya Şehir Mezarlığı'nda öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınları ile Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı İhsan Selim Baydaş, Malatya Valisi Hulusi Şahin, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ve vatandaşlar katıldı.

Şehit Celal Tekedereli'nin naaşı, askerlerin omzunda taşınarak katafalka konuldu. İl Müftüsü Veysel Işıldar'ın kıldırdığı cenaze namazında, şehidin babası Cevat Tekedereli ve kardeşleri de protokolle birlikte saf tuttu.

Namazın ardından askerlerin omzuna alınan şehit Celal Tekedereli'nin naaşı, top arabasında taşınarak şehitlikte defnedildi.

Beş kardeşli ailenin 3'üncü çocuğu olan Celal Tekedereli'nin bekar olduğu, bir yıl önce piyade sözleşmeli er olarak görev yapmaya başladığı öğrenildi.

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler Antalya'da son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Teğmen Abdulkadir Güler'in cenazesi Antalya'da toprağa verildi.

Akdeniz Üniversitesi Camisi'nde ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine şehidin babası Mesut, annesi Berrin ile kız kardeşi Merve Güler, yakınları, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Antalya Garnizon Komutanı Piyade Albay Erdal Köse, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazını İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya'nın kıldırdı. Şehidin cenazesi Uncalı Mezarlığı'ndaki Antalya Garnizon Şehitliği'nde defnedildi.

Şehit Uzman Çavuş Onur Doğan Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

Çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan için de memleketi Kızılcahamam'ın Berçinçatak Mahallesi'ndeki Merkez Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, eski bakanlar ile diğer ilgililer katıldı.

Şehidin, cami avlusuna getirilen tabutunun başında askerler nöbet tuttu. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, askerlerin omuzlarında top arabasına taşındı. Top arabasıyla Berçinçatak Mezarlığı'na getirilen şehidin cenazesi burada defnedildi.

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