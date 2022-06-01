Türkiye-Pakistan ilişkilerini daha da güçlendirmeye hazırız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.Buradaki konuşmasına, Şerif ve heyetine "Hoş geldiniz." diyerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şerif'in Başbakanlık görevine gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirterek, Şerif'i yeni görevinden dolayı tebrik etti.Türkiye ve Pakistan arasındaki dostluk ve kardeşlik bağlarının köklerinin, tarihin derinliklerine uzandığına işaret eden Erdoğan, "Güney Asya Müslümanlarının İstiklal Savaşımız sırasında verdiği desteği hiçbir zaman unutmadık, unutmayacağız. Çeyizlerini, mücevherlerini Milli Mücadele yıllarında bizlere bağışlayan Pakistanlı kadınların fedakarlığını asla unutmadık, unutmayız. Bu köklü bağlardan güç alan ilişkilerimiz, Pakistan'ın bağımsız bir devlet olarak kurulduğu 1947 yılından beri dostluk ve kardeşlik temelinde gelişmektedir." diye konuştu.