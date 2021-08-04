Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ve yaraların sarılması için tek yürek oldu

Manavgat'ta 28 Temmuz, Marmaris'te 29 Temmuz'da çıkan ve rüzgarın etkisiyle bazı ilçe ve mahallelere sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Orman yangınları sürdüğü için Türkiye'nin farklı illerinden yangın bölgesine ilk etapta arazöz, itfaiye aracı, orman işçisi, su tankerleri, arama kurtarma personeli ile uzmanlardan oluşan ekip ve ekipmanlar gönderildi.

Yakın bölgelerdeki vatandaşlar da organize olarak, söndürme çalışması yürüten ekiplere buzlu su ve ayran taşıdı. Ardından bazı kurumların oluşturduğu merkezlere vatandaşlar yardımlarını ulaştırdı.

Manavgat ve Muğla'da oluşturulan koordinasyon biriminde yardımlar toplanarak, mağdur vatandaşlara ulaştırılıyor. Bazı kurum ve dernekler, yangın bölgelerinde sıcak yemek dağıtım noktaları kurdu.

Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler de ilk günden bu yana yangın bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.

İlk etapta 23,5 milyon lira gönderildi

Hasar tespitleri tam tamamlanmadan kurumlardan ilk yardımlar gelmeye başladı.

Manavgat'taki orman yangınlarından zarar gören bölgeler için ilk etapta Tarım ve Orman Bakanlığından 8,5 milyon, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 milyon, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) 5 milyon, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından da 5 milyon olmak üzere acil ihtiyaçlar için toplam 23,5 milyon lira aktarıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, yanan ormanları eski haline kavuşturmak ve daha yeşil Türkiye için 5 milyon lira destek verdi. Oluşturulan Antalya Valiliği Orman Yangını Yardım Hesabı'na vatandaşlar destek oluyor.

Türkiye'nin farklı illerinden belediye, ticaret borsaları ve sivil toplum kuruluşları, gıda, yardım malzemelerinin yanı sıra yangından zarar gören hayvanlar için yem ve saman gönderdi.

Emniyet Teşkilatından yangın bölgesine destek

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığı Takviye Hazır Kuvvet Müdürlüğüne bağlı tüm personel, Muğla'nın orman yangını olan ilçelerine gönderildi.

İlçelerde göreve başlayan ekipler, yardım toplama merkezleri, tahliye alanları, söndürme ve soğutma çalışmalarında 24 saat esasına göre görev yapıyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri, Antalya'nın yangın bölgelerinden Akseki ve Gündoğmuş ilçelerine konuşlandırdıkları mobil mutfak tırlarıyla yemek dağıtımı gerçekleştiriyor. 10'ar kişi olmak üzere toplam 20 personel, bu tırlarda üç öğün yemek çıkararak görev yapan personele dağıtıyor.

AFAD ilk günden beri yardımlarını sürdürüyor

AFAD tarafından Antalya, Muğla, Mersin, Adana ve Osmaniye'deki orman yangınları nedeniyle 1759 kişiye barınma hizmeti verildi. Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için yangın bölgelerine 357 aile tipi çadır, 40 genel maksat çadırı, 204 yaşam konteyneri ve 42 WC-duş konteyneri sevk edildi.

Yangından etkilenen vatandaşların beslenme ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla yangın bölgelerinde günlük 19 bin 435 kişi/öğün sıcak yemek dağıtılıyor. Bugüne kadar 129 bin 175 kumanya, 75 bin 356 ikramlık malzeme, 66 bin 159 içecek ve 309 bin 60 su dağıtımı gerçekleştirildi. Ayrıca ihtiyaçlar doğrultusunda 1700 koli hijyen malzemesi ile 100 gıda kolisi dağıtıldı.