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Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafe tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin savunma sanayi teknolojilerinde geçtiğimiz 15-20 yılda katettiği mesafe, tüm dünyanın dikkatle takip ettiği, örnek aldığı bir başarı hikayesidir." dedi.

Türkiye'nin savunma sanayisinde katettiği mesafe tüm dünyanın örnek aldığı bir başarı hikayesidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Atatürk Harp Oyunu ve Kültür Merkezi'nde, MSÜ Kuvvet Harp Enstitüleri 8'inci Dönem Karargah Subaylığı ve 3'üncü Dönem Komuta ve Kurmay Eğitimi Mezuniyet Töreni'ne katıldı.

Eğitimini tamamlayan subayları tebrik eden Erdoğan, 80'i, 17 farklı ülkeden ve misafir olmak üzere 240 subayın mezun olduğunu dile getirdi.

Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan Milli Savunma Üniversitesinin kısa sürede güçlü bir askeri eğitim kurumu haline geldiğini belirterek, "Üniversitemiz halihazırda 5 farklı şehirdeki 1110'u misafir, 16 bin 382 öğrencisiyle eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Bugüne kadar üniversitemizden 765'i misafir olmak üzere toplamda 23 bin 167 subay ve astsubay mezun olmuştur." dedi.

MSÜ'nün kuruluşunu gerçekleştiren ve bugünlere gelmesini sağlayan Prof. Dr. Erhan Afyoncu'ya teşekkür eden Erdoğan, TSK'nin subay ve astsubay düzeyinde ihtiyaç duyduğu insan kaynağını karşılamanın yanında stratejik, bilimsel ve kültürel faaliyetler gösteren MSÜ'nün yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirtti.

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