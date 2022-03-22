Türkiye'nin orman varlığı bir yılda 177 bin hektar arttı

Orman envanter çalışmaları kapsamında 1973 yılında 20 milyon 199 bin 296 hektar olduğu tespit edilen ülkenin orman varlığı, 2018 yılında 22 milyon 621 bin 935 hektarı buldu. 2020 yılında 22 milyon 933 bin hektara ulaşan söz konusu varlık, bir yılda 177 bin hektar daha artarak geçen yıl itibarıyla 23 milyon 110 bin hektara yükseldi.

Yapılan çalışmaların yanı sıra çeşitli ağaçlandırma projeleriyle orman varlığının gelecek yıl 23,4 milyon hektara, 2024'te de 23,5 milyon hektara çıkarılması hedefleniyor.

Ormanların yüzde 94,48'ini korular, yüzde 5,52'sini "baltalık" diye tabir edilen kesim amaçlı ağaçlar oluşturuyor. Orman alanındaki değişim, "ağaç serveti" olarak belirtilen çapı 8 santimetreden büyük gövdeli ağaçların dağılımını ve hacimlerini de etkiliyor. 1973-2020 yıllarında Türkiye'deki ormanların dikili ağaç serveti 786 milyon metreküp arttı.