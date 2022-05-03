Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır." dedi.

GÜNCEL 03.05.2022, 17:05
Türkiye'nin oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz." dedi.

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) ve Mehmet Akif İnan Vakfı ile "Bir Aradayız İdlib'in Yanındayız" Kampanyası kapsamında AFAD koordinasyonunda 12 STK tarafından yaptırılan briket evlerin açılış ve teslim töreni düzenlendi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı programa video konferans yöntemiyle iştirak eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, hak sahiplerine hitap etti.

Bugün İdlib'de çok anlamlı bir tören vesilesiyle bir araya geldiklerini belirten Erdoğan, Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde yıllardır çadırlarda yaşayanların hayat şartlarını bir parça da olsa düzeltmek için 250 ayrı noktada inşa edilen briket evlerin resmi açılışını yaptıklarını söyledi.

İçişleri Bakanlığı AFAD koordinasyonunda yürütülen yardım kampanyası ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle başlattıkları 77 bin briket evin 57 bin 306'sını tamamladıklarını, kalanların inşası ve hazırlığının sürdüğünü aktaran Erdoğan, bu evlerin camisi, okulu, sağlık merkezi, fırını, sosyal tesisi ve çocuk parkıyla eksiksiz birer yaşam alanı olarak tasarlandığını ve inşa edildiğini dile getirdi.

Erdoğan, inşası biten evlere şu ana kadar 50 bin ailenin yerleştirildiğini ifade ederek, "İnşallah briket ev sayısını toplamda 100 bine çıkaracak, dolayısıyla 100 bin ailenin şartlarını bir parça da olsa düzeltmiş olacağız. Briket evlerin burada oturacak Suriyeli kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu evlerin yapımında emeği geçen tüm kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza, hayır sahiplerine, inşasında çalışan herkese teşekkür ediyorum." dedi.

"Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Kimse vatanını, evini, düzenini sebepsiz yere terk etmez. Kimse keyfi yere belirsiz bir geleceğe doğru yürümez. Böyle bir mecburiyetle karşı karşıya kalanlara, sınır ve gönül kapılarımızı açmak, onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuzdur. Medeniyetimiz de tarihimiz de bize böyle davranmamızı öğütlüyor. Biz, bu vazifemizi yerine getirmenin huzuruyla dünyanın karşısına çıkıyoruz. Bu huzur-u kalp ile Batılıların sergiledikleri ırkçı, ayrımcı, bencil, riyakar tutumu yüzlerine vuruyoruz. Mazlumlara bakarken biz sadece insan gördük, görüyoruz. Hiç kimsenin teninin, saçının, gözünün rengine, inancına, konuştuğu dile bakmadık, bakmıyoruz.

Yardım için ayak bastığımız coğrafyaları doğal zenginliklerine göre de tasnif etmedik, etmiyoruz. Sadece insan, sadece mazlum, sadece mağdur görmek, bunun için harekete geçmemizi gerektiriyor. Bu anlayışla sadece Suriye'de değil, dünyanın pek çok yerinde yardım ve destek programları yürütüyoruz. Yıllardır Afrika'nın ve Balkanlar'ın pek çok yerinde zengin bir yelpazedeki faaliyetlerimizle dostlarımızın yanındayız."

"Ukrayna'ya 100 tır insani yardım malzemesi sevk ettik"

Afganistan'dan Pakistan'a, Bangladeş'ten Filistin'e, Yemen'den Ukrayna'ya kadar geniş bir coğrafyadaki insani yardım operasyonlarını kesintisiz sürdürdüklerini bildiren Erdoğan, "Geçtiğimiz haftalarda Afganistan’a içinde 5 bin ton insani yardım malzemesi olan 10 ayrı iyilik treni gönderdik. Ukrayna topraklarındaki savaş başladığından beri bu ülkeye 100 tır insani yardım malzemesi sevk ettik. Ciddi sıkıntılar yaşayan Lübnan'a, sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle 3 iyilik gemisi ulaştırdık. Suriye'nin çeşitli bölgelerinde toplamda yaklaşık 6 milyon insana ulaşan yardım çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Velhasıl tüm mazlumların ve mağdurların yanında yer almak için var gücümüzle çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır"

Türkiye'nin daha önce dünyanın milli gelirine göre en çok yardım yapan ülkesiyken, şimdi artık tüm alanlarda dünyanın en çok yardım yapan ülkesi durumunda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Paylaşmanın, infakın bereketine inanan bir millet olarak, yaptığımız bu yardımların karşılığını, Rabb'imizin çok daha fazlasıyla bize ihsan ettiğine inanıyoruz. Tabii sadece mazlumların canlarını ve onurlarını kurtarmalarını sağlamak için kapılarımızı açmakla kalmadık, onların yeniden evlerine dönebilmeleri için de her türlü gayreti gösterdik, gösteriyoruz. Türkiye'nin Suriye'de derinleşen insani trajedi karşısında sınır ötesi harekatlarını başlattığı 2016 yılından bugüne kadar oluşturduğu güvenli bölgelere yaklaşık 500 bin Suriyeli geri dönüş yapmıştır."

"1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, göçü sınır ötesinde tutmaya yönelik stratejilerini gönüllü geri dönüşleri teşvik edecek projelerle desteklediklerini anlatarak, şöyle konuştu:

"Briket evler bu adımlardan biriydi. Şimdi de ülkemizde misafir ettiğimiz 1 milyon Suriyeli kardeşimizin gönüllü geri dönüşünü sağlayacak yeni bir projenin hazırlıkları içindeyiz. Bu projeyi, ülkemizdeki ve uluslararası sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hayata geçireceğiz. Azez, Cerablus, El Bab, Tel Abyad ve Resualyn başta olmak üzere 13 ayrı bölgedeki yerel meclislerle birlikte yürüteceğimiz bu proje, bir hayli kapsamlıdır. Konuttan okul ve hastaneye kadar günlük hayatın tüm ihtiyaçları ile tarımdan sanayiye kadar kendi kendine yeterli tüm ekonomik altyapı, bu projenin içinde yer alacaktır. İnşallah Suriye'nin diğer kısımları da zaman içinde güvenli hale geldiğinde, oralarda da benzer çalışmaları yürüterek, gönüllü geri dönüşler için gereken zemini hazırlamanın gayreti içinde olacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yapımı tamamlanan ve teslim edilen briket evlerin hayırlı olmasını, Suriye'nin en kısa sürede güven, huzur, istikrar iklimine kavuşmasını, herkesin evine, toprağına, işine kavuşmasını temenni etti.

Yorumlar (0)
13
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 03 Mayıs 2022
İmsak 04:13
Güneş 05:53
Öğle 13:06
İkindi 16:57
Akşam 20:09
Yatsı 21:42
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 35 77
2. Fenerbahçe 35 68
3. Konyaspor 35 64
4. Başakşehir 35 60
5. Alanyaspor 35 55
6. Beşiktaş 35 54
7. Karagümrük 35 53
8. Adana Demirspor 35 52
9. Antalyaspor 35 52
10. Hatayspor 35 49
11. Sivasspor 35 48
12. Kasımpaşa 35 47
13. Galatasaray 35 47
14. Kayserispor 35 43
15. Giresunspor 35 43
16. Gaziantep FK 35 42
17. Altay 35 33
18. Rizespor 35 33
19. Göztepe 35 28
20. Ö.K Yeni Malatya 35 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 34 67
2. Ümraniye 33 66
3. Erzurumspor 33 57
4. İstanbulspor 33 57
5. Bandırmaspor 33 55
6. Eyüpspor 33 51
7. Samsunspor 33 47
8. Tuzlaspor 33 46
9. Manisa Futbol Kulübü 34 46
10. Adanaspor 34 44
11. Keçiörengücü 33 44
12. Denizlispor 33 42
13. Gençlerbirliği 33 42
14. Boluspor 33 41
15. Altınordu 33 41
16. Kocaelispor 33 40
17. Bursaspor 33 38
18. Menemen Belediyespor 33 38
19. Balıkesirspor 33 12
Takımlar O P
1. M.City 34 83
2. Liverpool 34 82
3. Chelsea 34 66
4. Arsenal 34 63
5. Tottenham 34 61
6. M. United 36 58
7. West Ham United 35 52
8. Wolverhampton Wanderers 34 49
9. Brighton 35 44
10. Newcastle 35 43
11. Leicester City 33 42
12. Crystal Palace 34 41
13. Aston Villa 33 40
14. Brentford 35 40
15. Southampton 35 40
16. Burnley 34 34
17. Leeds United 34 34
18. Everton 33 32
19. Watford 34 22
20. Norwich City 34 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 81
2. Barcelona 34 66
3. Sevilla 34 64
4. Atletico Madrid 34 61
5. Real Betis 34 58
6. Real Sociedad 34 56
7. Villarreal 34 52
8. Athletic Bilbao 34 51
9. Osasuna 34 45
10. Valencia 34 43
11. Rayo Vallecano 34 41
12. Celta Vigo 34 40
13. Elche 34 39
14. Espanyol 34 39
15. Getafe 34 36
16. Mallorca 34 32
17. Cadiz 34 32
18. Granada 34 31
19. Deportivo Alaves 34 28
20. Levante 34 26