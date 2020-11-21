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Türkiye'nin Libya ordusuna yönelik askeri eğitim programı ilk mezunlarını verdi

Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK personeli tarafından verilen 8 haftalık eğitimleri tamamlayan Libyalı askeri öğrenciler için başkent Trablus'ta mezuniyet töreni düzenlendi.

Türkiye'nin Libya ordusuna yönelik askeri eğitim programı ilk mezunlarını verdi

Türkiye ve Libya arasında geçen yıl imzalanan "Güvenlik ve Askeri İş Birliği Mutabakat Muhtırası" çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Libyalı askeri öğrenciler için hazırlanan eğitim programı ilk mezunlarını verdi.

Libya ordusunun uluslararası standartlara ulaşması amacıyla TSK'nın Libya Görev Grubu Komutanlığı personeli tarafından 8 hafta boyunca Libyalı askeri öğrencilere eğitim verildi. Eğitim programının tamamlanmasıyla başkent Trablus'taki Ömer Muhtar Müşterek Kara Eğitim Merkezinin açılışı ve Temel Muharebe Eğitimi Mezuniyet Töreni düzenlendi.

Trablus'un Tacura semtindeki eğitim merkezinde düzenlenen törene Libya Başbakan Yardımcısı Ahmet Muaytik, Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen, Libya Savunma Bakanı Selahaddin Nemruş, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed el-Haddad, Türkiye'nin Libya Görev Grubu Komutanlığının komuta kademesi ve görevli personeli ile eğitimlerini tamamlayan Libyalı askerler katıldı.

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