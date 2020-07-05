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Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için Azerbaycan'a gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi
Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için Azerbaycan'a...

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için Azerbaycan'a gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Azerbaycan'a gönderdiği tıbbi malzeme Bakü'ye ulaştı.

Türkiye'nin Kovid-19'la mücadele için Azerbaycan'a gönderdiği tıbbi malzeme teslim edildi

Türkiye'nin, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye katkı sağlamak amacıyla Azerbaycan'a gönderdiği tıbbi malzemelerin teslim törenine, Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Askeri Ataşe Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve diğer yetkililer katıldı. 

Malzemeyi Hacıyev'e teslim eden Büyükelçi Özoral, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev'e yazdığı mektubu da Hacıyev'e sundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda, salgın nedeniyle hayatını kaybeden Azerbaycanlılar için taziye dileklerinde, tedavisi devam edenler için şifa temennisinde bulundu.

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