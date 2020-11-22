Türkiye'nin koronavirüs tablosu ağırlaşıyor

Sağlık Bakanlığının günlük paylaştığı Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu verilerinden derlediği bilgiye göre, ilk pozitif vakanın görüldüğü 11 Mart'tan bugüne kadar yapılan 17 milyon 90 bin 101 test sonucunda 440 bin 805 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) teşhisi konuldu.

Bu süreçte, 12 bin 219 kişi hastalık nedeniyle hayatını kaybederken 370 bin 825 kişi de koronavirüsü yenerek sağlığına kavuştu.

Toplam sayı dikkate alındığında test yapılanların yüzde 2,57'sinde Kovid-19 tespit edildi.

Koronavirüs kaynaklı ilk ölümün kayıtlara geçtiği 17 Mart'tan 21 Kasım'a kadar toplam vaka sayısına göre ölüm oranı yüzde 2,77, iyileşenlerin oranı ise yüzde 84,12 oldu.

Pozitif vakaların tespit edilip toplumdan izole edilebilmesi için hastalık şüphesi olanlara uygulanan Kovid-19 test sonuçlarına ilişkin bilgiler, ilk kez 19 Mart'ta açıklandı ve 1981 kişiye bu işlemin yapıldığı duyuruldu.

En fazla testin yapıldığı gün olarak kayıtlara geçen 18 Kasım'da, 158 bin 811 test sayısına göre hasta oranı yüzde 2,65 oldu.

Sayılar her geçen gün artıyor

Bakanlığın paylaştığı verilere göre son bir haftada aktif hasta, ağır hasta ve hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandı.

Toplam hasta sayısından, iyileşen ve hayatını kaybedenlerin sayısının çıkarılmasıyla elde edilen aktif hasta sayısı, son bir haftada 8 bin 653 arttı.

15 Kasım'da 49 bin 108 olan aktif hasta sayısı, 21 Kasım'da 57 bin 761'e yükseldi. Bu, bir günde kayıtlara geçen en fazla aktif hasta sayısı oldu.

Bakanlık, Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm vakasını 17 Mart'a açıkladı. O tarihten sonra paylaşılan günlük koronavirüs tablosunda, hayatını kaybedenlerin sütunu hiç boş kalmadı.

En fazla ölümün açıklandığı gün olarak kayıtlara geçen 20 Kasım'da 141 kişi Kovid-19'a yenik düştü.

Bununla birlikte son bir haftada ağır hasta teşhis konulanlarda günlük ölüm oranı yüzde 3 dolaylarında ilerlerdi. Ağır hastalardaki zatürre oranı ise yüzde 3,8 dolaylarında seyretti.