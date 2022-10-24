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Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisinin Faz-1 aşamasında sona doğru

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Proje Müdür Yardımcısı Gültekin Çapkan, "DP 1 platformunda bulunan 9 kuyu ile kış sezonu öncesi kapasite artırılarak doğal gazın halka arzı konusunda katkıda bulunmuş olacağız." dedi.

GÜNCEL 24.10.2022, 12:56
Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisinin Faz-1 aşamasında sona doğru

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait Türkiye'nin ilk doğal gaz depolama tesisi Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılmasına yönelik projenin, DP 1 platformundaki 9 kuyunun faaliyete girmesiyle Faz-1 aşaması tamamlanmış olacak.

Proje tamamlandığında Avrupa'daki en büyük tesis olacak Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin artırılması çalışmaları devam ediyor.

Proje kapsamında, Silivri açıklarında bulunan yer altı depolarının üstündeki "Anadolu" ve "Aras" sondaj kuleleri ile iki ayrı platformda yer alan toplam 18 kuyunun sondajı yapıldı. Proje sonunda faaliyete geçecek 18 depolama kuyusundan 14'ünün gaz akış testi başarıyla tamamlandı.

Bu yıl sona ermesi planlanan projede, 3,2 milyar metreküp depo kapasitesinin 4,6 milyar metreküpe, 28 milyon metreküp olan günlük geri üretim kapasitesinin de 75 milyon metreküpe çıkması öngörülüyor.

"Geçen ay itibarıyla DP 1 Platformu'nda sondaj işleri tamamlandı"

Silivri Doğal Gaz Depolama Tesisi Proje Müdür Yardımcısı Gültekin Çapkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mühendislik çalışmalarıyla beraber yaklaşık 3 sene önce başlayan projede, 18 ay önce çelik yapıların temel sisteminin oturtulduğunu, geçen kış ise platform tesis kısımların montajının tamamladığını anlattı.

Sefine ve Çimtaş tersanelerinde montajına başlanan yapısal çeliklerin 19 Ağustos 2021'de kısmi olarak tamamlandığını, sonrasında iki platformun deniz üzerinde özel ekipmanlarla montajının yapıldığını belirten Çapkan, daha sonra sondaj işlerine başladıklarını dile getirdi.

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