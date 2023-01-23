Türkiye'nin enerji filosunun son üyesi "Mukavemet" göreve hazır

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamada, Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğal gazı karaya çıkartmak için çalışmaların son hızıyla devam ettiği kaydedildi.

Bu kapsamda, Sakarya Gaz Sahası'ndan Filyos Doğal Gaz İşleme Tesisi'ne gazı taşıyacak boruların yanında devasa ekipmanların Karadeniz'in derinliklerinde görev yerini aldığı, operasyonlarda yaklaşık 10 bin kişi ve 50'den fazla geminin görev yaptığı aktarıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Dünyada sadece 5 ülkede bulunan bu enerji filosu her geçen gün gücüne güç katıyor. Bunlardan sonuncusu da Mukavemet. İsmini Türk Mukavemet Teşkilatı'ndan alan gemi, Filyos Limanı'nda demirlemiş halde. Su altı inşaat gemisi olarak geçen Mukavemet, daha çok su altında devam eden operasyonlara destek verecek.Yaklaşık 100 metre uzunluğunda, 21 metre genişliğindeki gemide 2'den fazla su altı robotu aynı anda çalıştırılabiliyor."