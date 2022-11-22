Türkiye'nin en yüksek barajı olan Yusufeli, su tutmaya başladı

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, kurulu gücü 558 megavat olan Yusufeli Barajı ve HES'in Türkiye ekonomisine katkısının yıllık 5 milyar TL olması bekleniyor.Toplam 275 metre yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek, "Çift Eğrilikli İnce Beton Kemer" kategorisinde ise dünyanın 5'inci yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı tören ile su tutmaya başladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü kontrolü ve koordinasyonuyla Limak İnşaat tarafından yapımı üstlenilen ve tamamen Türk mühendisler ile inşaat çalışmaları yürütülen Yusufeli Barajı ve HES Projesi, Artvin ili sınırları içerisinde, Çoruh nehri üzerinde yer alıyor.

Süper yüksek baraj kategorisinde yer alan Yusufeli Barajı, sahanın jeolojik ve topografik yapısı nedeniyle projeye özgü ileri mühendislik teknolojileri geliştirilerek inşa edildi. Bu yeni uygulamalar ile dünya baraj literatürüne de önemli katkılar yaptı.

Yusufeli Barajı ve HES Projesi, 2 milyar 130 milyon metreküp depolama hacmi ile yıllık 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretim kapasitesine sahip olacak. Mansabında yer alan diğer barajlar da dikkate alındığında bu rakam 2 milyar 250 milyon kilovatsaat değerine ulaşacak.Çalışan sayısı 7 bini aştı

Gövde beton hacmi 4 milyon metreküp olan Yusufeli Barajı'nda, günlük ortalama beton döküm miktarı 7 bin metreküp oldu ve dünyada bu kategorideki barajlar ile kıyaslandığında önemli bir rekora imza atıldı. Baraj sahasında toplam kapasitesi saatte 800 metreküpe ulaşan beton santralleri, ön soğutma ve ısıtma tesisleri ile iklim ve sıcaklık gibi durumlardan etkilenmeksizin her koşulda beton üretebildi. Projenin değişik safhalarında toplam 7 bini aşkın personel, barajı tamamlamak ve ülke ekonomisine kazandırmak için gece gündüz çalıştı.

Yusufeli Barajı ve HES projesinde beton santrallerinden baraj gövdesine beton transferi sağlamak için kablolu vinç ve beton konveyör hattı eş zamanlı olarak kullanıldı. Kret kotunda kurulu olan ana beton santralinden alınan betonun transferi kablolu vinçler ile sağlandı. Kablolu vinçlerin her biri 28 ton taşıma kapasiteli 3 hat ile çalıştı. Taşınan kovaların her biri ise 9 metreküp beton taşıma kapasitesine sahipti.

69,2 km relokasyon yolu yapıldı

Mansap batardosu üzerinde kurulu olan beton santrallerinden alınan beton ise saatte 200 metreküp beton taşıma kapasiteli beton konveyör hattı ile baraj gövdesine ulaştırıldı.

Yeraltında yapılan santral binasında bulunan üç ünite ile toplamda 558 megavat kurulu güce sahip projede, hidromekanik ve elektromekanik montaj işleri ile beton döküm faaliyetleri ise eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

Yusufeli Barajı'nın su tutması ile, mevcut çevre ve bağlantı yolları su altında kalacağından yapımı zorunlu hale gelen relokasyon yolları da proje kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Genel Müdürlüğü kontrol ve koordinasyonuyla tamamlandı.

Mevcut yolların relokasyonu kapsamında, yol standartlarının iyileştirilmesi, yolculuk süresinin kısaltılması, yol mesafesinin azaltılması, trafik kazalarının azaltılıp can ve mal güvenliğinin artırılması amaçlanarak toplam 69,2 km uzunluğunda yol yapıldı.

Yusufeli Barajı ve HES relokasyon yolları projesi, toplam uzunluğu 58 kilometre olan 39 adet tünel, 4 tanesi özel tasarım olmak üzere toplam uzunluğu 3,6 kilometre olan 19 adet köprü, çeşitli boy ve ebatlarda sanat yapısı ve 17 adet kavşaktan oluşuyor. Proje kapsamında 5,5 milyon metreküp tünel kazısı, 9 milyon metreküp açık kazı, 1,8 milyon metreküp beton, 93 bin ton demir, 555 bin ton mekanik dolgu, 345 bin ton asfalt imalatı yapıldı.

Relokasyon yolları projesinde, Yusufeli ilçe merkezinde inşaatı devam eden Yusufeli Merkez Viyadüğü haricinde tüm yapım çalışmaları tamamlanarak yollar trafiğe açıldı.

Baraj mühendisliği açısından dünyanın en önemli projelerinden birisi olarak gösterilen Yusufeli Barajı ve HES, ülkemiz mühendisliğinin öz kaynakları ve özgün çözümleri ile geldiği noktayı tüm dünyaya kanıtladı.

Baraj ile ilgili temel bilgiler ise şu şekilde:

"Baraj Yeri - Doğu Karadeniz Bölgesinde Artvin'in 70 kilometre güney batısında Çoruh Nehri üzerinde, Baraj Tipi - Çift eğrilikli ince beton kemer, Temelden Yükseklik - 275 metre, Kurulu Gücü - 558 MWi, Toplam Enerji - 1 milyar 888 milyon kWh/yıl, Toplam Depolama Hacmi - 2 milyar 130 milyon metreküp, Temel Kotu - 440 metre, Talveg Kotu- 495 metre, Kret Kotu - 715 metre, Kret Uzunluğu - 540 metre, Kret Genişliği - 8 metre, Santral Binası Tipi - Mantar kesitli yer altı santrali, Kurulu Güç - 558 MW (3 ünite x 186 MW), Cebri Boru Tipi - Gömülü çelik kaplamalı, Türbin Tipi - Düşey şaftlı Francis, Şalt Sahası Tipi - Gaz yalıtımlı şalt, Transformatör Bloğu Tipi - Yer altı tipi"