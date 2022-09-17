Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu yıl sonunda teslim edilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın ihtiyaçları doğrultusunda 2015 yılında başlatılan Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi Projesi'nde son testler gerçekleştiriliyor.

İstanbul Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nin ana yükleniciliğinde inşa edilen geminin geldiği son aşamanın görüntülenmesi ve gelinen noktaya ilişkin bilgi verilmesi amacıyla basın toplantısı düzenlendi.

Gemide incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sonrasında gazetecilere yaptığı açıklamada, 2015'te başlanılan projenin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, gemide yerlilik oranının yüzde 70 civarında olduğunu söyledi.

Çok geniş bir alt yükleyici zinciriyle çalışıldığını dile getiren Demir, "131 tane alt yüklenici var. Bu, ülkemizin en büyük savaş gemisi olacak ve dünyada bu ölçekte gemiye sahip sadece 12 ülke var. Donanmamız bu gemiyle gücüne güç katacak." dedi.