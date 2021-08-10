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Türkiye'nin doğusunda nisan-haziran döneminde kuraklık etkili oldu

Türkiye genelinde yaşanan kuraklık nisan-haziran döneminde Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında, çoğunlukla "olağanüstü" olmak üzere etkisini gösterdi.

Türkiye'nin doğusunda nisan-haziran döneminde kuraklık etkili oldu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Kuraklık Haritası'ndan derlediği bilgiye göre, nisan-haziran döneminde yurdun birçok bölgesinde çeşitli derecelerde kuraklık görüldü.

MGM, meteorolojik kuraklığı uluslararası alanda kabul görmüş ve en çok kullanılan yöntemlerle izliyor. Türkiye genelinde 2 bin 48 gözlem noktasında yapılan ölçümlerden elde edilen yağış ve sıcaklık verileri kullanılarak kuraklık analizleri yapılıyor.

Standart yağış indeksi metoduna göre 3 aylık Nisan-Haziran 2021 kuraklık değerlendirmesine bakıldığında, Ege Bölgesi'nde Aydın, Muğla ve Denizli çevrelerinde olağanüstü düzeyde kuraklık etkisini gösterdi. İzmir çevrelerinde ise hafif düzeyde kuraklık hissedildi.

Akdeniz Bölgesi'nde Antalya, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde şiddetli kuraklık belirlendi. Mersin çevresinde ise hafif kuraklık görüldü.

İç Anadolu Bölgesi'nde Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Karaman ve çevrelerinde orta ve hafif şiddetli kuralık gözlendi.

Karadeniz Bölgesi'nde ise Trabzon çevresinde olağanüstü kuraklık dikkati çekerken Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Bayburt, Rize, Artvin ve çevrelerinde orta ve hafif şiddetli kuralık hissedildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin tamamında çoğunlukla olağanüstü olmak üzere kuraklık görüldü.

Standart yağış metoduna göre kuraklık

Standart yağış indeksi metoduna göre 6 aylık (Ocak-Haziran 2021) kuraklık değerlendirmesine bakıldığında Ege Bölgesi'nin ortası ile güneyinde, Akdeniz Bölgesi'nin Antalya, Mersin, Adana, Antakya, Osmaniye çevrelerinde, İç Anadolu Bölgesi'nin Çankırı, Kırıkkale, Sivas, Kırşehir, Aksaray, Niğde, Karaman ve çevrelerinde değişen şiddetlerde kuraklık görüldü.

Bu dönemde, Karadeniz Bölgesi'nde Gümüşhane, Trabzon, Bayburt, Rize, Artvin ve çevrelerinde, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında değişen şiddetlerde kuraklık etkili oldu.

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