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Türkiye'nin dev projeleri birbiri ardına hizmete alınıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nın ardından Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu'nun 70 kilometrelik kısmının bu hafta içinde hizmete alınması planlanıyor.

GÜNCEL 23.11.2022, 12:54
Türkiye'nin dev projeleri birbiri ardına hizmete alınıyor

Türkiye'nin çeşitli illerinde dev projeler birbiri ardına hizmete açılıyor. Yusufeli Barajı'nın su tutma töreninin ardından Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu'nun 70 kilometrelik kısmının bu hafta içinde hizmete alınması, ülkenin en yüksek ayaklı, en uzun dengeli konsol köprüsü Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün de cumartesi günü açılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 34 milyar liralık yatırımla hayata geçirilen Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES), yeni bağlantı yolları ve tünelleri ile yeni yerleşim bölgesinin açılışını yaptı.

İnşasına 2012'de başlanan Yusufeli Barajı ve HES, çift eğrilikli beton kemer sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olarak tarihe geçti.

Her biri 186 megavatlık 3 üniteden oluşan Yusufeli Barajı ve HES, toplamda 558 megavat kurulu gücüyle yılda 1 milyar 888 milyon kilovatsaat enerji üretecek. Baraj, 2,5 milyon konutun veya 750 bin Togg otomobilinin enerji ihtiyacını karşılayabilecek düzeyde enerji üretecek, ekonomiye yılda 5 milyar liralık katma değer sağlayacak.

Öte yandan, baraj ve yeni yerleşim bölgesi kapsamında 3 kesim halinde toplam 69,2 kilometre uzunluğunda inşa edilen relokasyon yollarında 56,7 kilometre uzunluğunda 39 tünel, 3615 metrelik 19 adet köprü ve viyadük yapıldı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, barajın ardından Ağrı Tutak Yolu'nun ve cumartesi günü de Konya Eğiste Hadimi Viyadüğü'nün açılışını yapacaklarını açıkladı.

Ağrı'nın kuzey-güney aksı bölünmüş yolla buluşacak

Efsanelere konu olan Ağrı Dağı, tarihi yapıları, eşsiz doğa güzellikleri, yaylaları, şifalı suları, inanç ve kış turizm potansiyeliyle turizmde marka şehir olma yolunda ilerleyen Ağrı'nın kara yolu standartlarının artırılması çalışmaları kapsamında, şehri güneydeki ilçe merkezlerine bağlayan yol kesiminin bölünmüş yol haline getirilmesi projesi hayata geçirilecek.

Çin'den başlayıp Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan, İran üzerinden Anadolu'ya ve Avrupa'ya ulaşan İpek Yolu güzergahında yer alması bakımından önemli bir geçiş noktası olan şehrin kuzey-güney aksını bölünmüş yolla buluşturacak Ağrı-Hamur-Tutak-Patnos Devlet Yolu projesinin 70 kilometrelik kısmı bu hafta içinde hizmete alınacak. 79 kilometre uzunluğunda, 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı bölünmüş yol olarak projelendirilen devlet yolunun, Hamur Çevre Yolu'nun da yer aldığı kalan 9 kilometrelik kesiminin ise 2023 yılında bitirilmesi hedefleniyor. Yolun tamamının trafiğe açılmasıyla Ağrı'dan Patnos'a uzanan 79 kilometrelik kuzey-güney aksında bölünmüş yol bütünlüğü sağlanmış olacak.

Söz konusu proje kapsamında, 140 metrelik Murat-1 Köprüsü, 150 metrelik Murat-2 Köprüsü ve 335 metrelik Tutak Viyadüğü ile 22 adet kavşak, 109 adet menfez hizmet verecek.

Doğu Anadolu'yu Güneydoğu Anadolu'ya bağlayan kuzey-güney aksı konumundaki yolun bölünmüş yol haline getirilmesiyle, başta tarım, hayvancılık ve turizm olmak üzere Ağrı'nın sosyo-ekonomik gelişimine önemli katkı sağlanacak.

Ağrı ve Kars'ta yaygın olan büyükbaş hayvancılıktan elde edilen ürünlerin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne daha kısa sürede ve güvenli taşınmasını sağlayacak yol, Güneydoğu'dan Ağrı Dağı ve Van Gölü gibi turizm lokasyonlarına da ulaşımı kolaylaştıracak.

Ayrıca, Murat Nehri üzerine inşa edilmesi planlanan hidroelektrik santral projeleri nedeniyle baraj suları altında kalacak mevcut yol kesiminin viyadükle geçilmesi sağlanarak, ulaşımın kesintiye uğramasının önüne geçilecek.

En yüksek ayaklı viyadük de hizmete girecek

Konya'da, Türkiye'nin en yüksek ayaklı, en uzun dengeli konsol köprüsü olarak inşa edilen Eğiste Hadimi Viyadüğü de cumartesi günü hizmete alınacak.

Yükseklikleri 42 metre ile 166 metre arasında değişen 8 adet orta ve 2 adet kenar ayak üzerinde dengeli konsol yapım metoduna göre toplam 1372 metre uzunluğunda projelendirilen Eğiste Hadimi Viyadüğü, gidiş-geliş toplam 4 şerit olarak trafiğe hizmet verecek.

Viyadükle, Konya-Karaman Ayrımı-Belören-Hadim Devlet Yolu'nun Eğiste Deresi geçişinde kullanılan 4400 metre uzunluğundaki kesimin yüzde 8 olan eğimi, yüzde 2,30 seviyesine düşecek.

Projenin tamamlanmasıyla Türkiye'nin kuzey-güney aksının önemli arterlerinden biri olan Konya-Hadim-Taşkent-Alanya güzergahında seyahat konforu, sürüş emniyeti ve yol standardı yükseltilecek.

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