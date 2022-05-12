Türkiye'nin demografik güvenliği konusunda hassasiyetimiz yüksektir

AK Parti Sözcüsü Çelik,"Türkiye'nin demografik güvenliği ile ilgili, iyi niyetli olarak kaygılarını dile getiren vatandaşlarımız bu konunun takip edildiğini bilsinler, Türkiye'nin demografik güvenliği konusunda hassasiyetimiz yüksektir." dedi.

GÜNCEL 12.05.2022, 22:01
Türkiye'nin demografik güvenliği konusunda hassasiyetimiz yüksektir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye'nin demografik güvenliği ile ilgili, haklı olarak, iyi niyetli olarak kaygılarını dile getiren vatandaşlarımız bu konunun takip edildiğini bilsinler, Türkiye'nin demografik güvenliği konusunda hassasiyetimiz yüksektir." dedi.

Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Ömer Çelik, MKYK gündeminde, gençlik politikaları başta olmak üzere güvenlik, terörle mücadele ve sınır güvenliği konularının ele alındığını belirtti.

Filistinli gazeteci, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesini değerlendiren Çelik, "Kendisi Kudüs'ün kızı olarak anılıyordu, çeyrek asırdır dünyaya Kudüs'teki, Filistin'deki gelişmeleri duyurmaya çalışıyordu. Maalesef İsrail güçlerinin 2000'li yıllardan bu tarafa yaklaşık 55 Filistinli gazeteciyi öldürdüğü şeklinde bir rakam var. Uluslararası kamuoyunun bu konuda daha duyarlı olması gerekiyor. İsrail makamlarından da şeffaf ve güvenilir bir soruşturma yapılarak bunu gerçekleştirenlerin cezalandırılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin etrafındaki gelişmelere bağlı olarak Türkiye'yi itibarsızlaştırmak üzere kullanılan terör örgütlerine karşı kararlı operasyonlarını sürdürdüğünü ifade eden Çelik, "Türkiye, bu konuda tavizsiz ve sürekli sahada olma anlayışıyla terör örgütlerine hiçbir şekilde hareket alanı bırakmıyor, göz açtırmıyor." dedi.

Ömer Çelik, son günlerde, göç meselesi, göçmenler, mülteciler, sığınmacılar üzerinden birtakım provokasyonlara şahit olduklarını belirterek şöyle devam etti:

"Özellikle de Türkiye'nin güçlü diplomatik süreçler yürüttüğü bir dönemde, turizm sezonunun da yaklaştığı bir dönemde bunların değişik bir yaklaşımla daha provokatif, daha kışkırtıcı bir yaklaşımla ele alındığını görüyoruz. Aslında bu tarz, Avrupa'da aşırı sağ tarafından birtakım ırkçı örgütler tarafından çok kullanılan bir tarzdır. Ama bunu da Türkiye'nin içerisine tercüme ederek Türkiye'nin içerisinde bir siyasi ayrışma, kamplaşma, bir provokasyon unsuru haline getirmeye çalışanların olduğunu görüyoruz. Öncelikle şunu söylemek gerekir ki Türkiye'nin bir göç yönetimi konusunda hem tecrübesi hem de bir politikası vardır. Düzensiz göç ile etkili bir şekilde mücadele edilmektedir. Bir yandan sorunun kaynağında çözüm aranmaktadır, etkili sınır güvenlik tedbirleri söz konusudur. Birilerinin dediği gibi, 'Sınırlarımız yol geçen hanına döndü.' gibisinden bir yaklaşım, hem Türk Silahlı Kuvvetlerine hem de Emniyet ve Jandarma teşkilatımıza dönük bir iftiradır."

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sığınmacıların geri gönderilmesine ilişkin, şunları kaydetti:

"Bu geri dönülen bölgelerin, herhangi bir şekilde bu insanlar için bir ölüm tehdidi teşkil etmemesi lazım. Türkiye büyük bir devlettir, milletimiz büyük bir millettir, herhangi bir şekilde bu insanları ölüme terk etmek gibisinden bir yaklaşım içerisinde olamayız. Katillere bunları teslim etmek gibi bir yaklaşım içerisinde olamayız. Nitekim ama bunun ötesinde vatandaşlarımızın haklı olarak bize ilettikleri göçmenlerle ilgili birtakım asayiş sorunları, birtakım başka sorunlar olduğu zaman bunlara en etkili şekilde müdahale edilmektedir. Son zamanlarda bazen bu sosyal medyada görüyoruz, bütün vatandaşlarımızdan istirhamımız şudur, hiçbir şekilde bir yerde yanlış bir şey, olumsuz bir şey olduğu zaman vatandaşlarımız lütfen kendileri müdahale etmesinler, istenmeyen birtakım durumların ortaya çıkması, birtakım yanlış anlaşılmalar söz konusu olabilir veya gerçekten müdahale edecek bir durum olur, buna müdahale edecek kimseler emniyet görevlileridir ve güvenlik güçlerimizdir."

Çelik, Türkiye'de sığınmacı olarak bulunanların sonsuza kadar kalmayacaklarını, günü geldiğinde, güvenli bölgeler ortaya çıktığında gideceklerini aktararak "Şimdi o tip bölgelerde briket evlerin yapılması, altyapının kurulması ile zaten gönüllü ve onurlu bir şekilde bu geri dönüşlerin sağlanması gerçekleştiriliyor." dedi.

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