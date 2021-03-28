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Türkiye'nin animasyon sektöründeki kabiliyetleri artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Türkiye, sinema ve dizi sektöründe çok büyük bir atılım yakalamış durumda. Filmlerimizi, dizilerimizi yurt dışına ihraç edebiliyoruz. Animasyon alanında da son dönemde büyük başarılar yakaladık." dedi.

Türkiye'nin animasyon sektöründeki kabiliyetleri artıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Rafadan Tayfa" çizgi dizisinin üretildiği stüdyoyu ziyaretinde, animasyon sektörünün önemine dikkati çekerek, "Türkiye, sinema ve dizi sektöründe çok büyük bir atılım yakalamış durumda. Filmlerimizi, dizilerimizi yurt dışına ihraç edebiliyoruz, bu önemli bir gelir kaynağımız. Animasyon alanında da son dönemde büyük başarılar yakaladık." dedi.

Bakan Varank, TRT Çocuk ekranlarında yayınlanan çizgi dizi "Rafadan Tayfa"nın üretiminin gerçekleştirildiği İSF Studios'u ziyaret etti. Çizgi dizinin yapımcısı ve yönetmeni İsmail Fidan'ın ev sahipliğindeki ziyarette Bakan Varank'a çocukları Elif Reyyan ve İlhan Yahya da eşlik etti.

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