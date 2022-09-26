Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi hizmete açılıyor

Sağlık Bakanlığı kaynaklarından derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin ilk şehir hastanesinin 2017'de Yozgat'ta faaliyete geçmesinden bugüne 19 şehir hastanesi açıldı.

"Her hastaya 1 oda" anlayışıyla inşa edilen şehir hastanelerindeki hasta odalarının çoğu, içindeki tuvalet, banyo, televizyon, buzdolabı, eşya dolabı ile hasta ve yakınlarına rahatlık sunuyor.

Sağlık alanındaki reformlar kapsamında hizmete giren 19 şehir hastanesinden bugüne kadar 175 milyon sağlık hizmeti alındı.

33 şehir hastanesinde, 43 binden fazla yatak

Sağlık Bakanlığı, yapımı devam eden 14 şehir hastanesinin daha açılmasının ardından, toplam 33 şehir hastanesi ile hizmet verecek.

Bu tesislerin yapımının tamamlanmasıyla, yaklaşık 19 bin yatak kapasitesi daha ülkeye kazandırılacak. Toplam 33 şehir hastanesi, 43 binden fazla yatak kapasitesine ulaşılacak.

Etlik Şehir Hastanesinde yatak sayısı yaklaşık 4 bin olacak

Ankara'da, bu hafta ikinci şehir hastanesi faaliyete başlayacak. Türkiye'nin en büyük şehir hastaneleri arasına girecek Etlik Şehir Hastanesi 28 Eylül Çarşamba günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılması beklenen törenle hizmete alınacak.

Yaklaşık 4 bin yatak kapasiteli hastane, Ankara'nın 2'nci, Türkiye'nin 20'nci şehir hastanesi olacak ve bir milyon metrekarenin üzerinde arazisiyle Türkiye'nin en büyük alana sahip hastanesi sayılacak.

Sağlık kompleksi şeklinde planlanan hastanede, medikal otel, bir üniversite ve helikopter pisti ile ticari bölgeler de bulunacak.

Ankara'da 2019'da hizmete giren Ankara Şehir Hastanesi, Avrupa'nın en büyük hastanesi niteliğine sahip. Bilkent Entegre Sağlık Kampüsü olarak anılan hastanenin toplam 3 bin 732 yatak kapasitesi bulunuyor.

Hizmete giren şehir hastaneleri

Türkiye'de halen faaliyette bulunan şehir hastaneleri şunlar:

"Yozgat Şehir Hastanesi, Isparta Şehir Hastanesi, Mersin Şehir Hastanesi, Adana Şehir Hastanesi, Kayseri Şehir Hastanesi, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, Manisa Şehir Hastanesi, Eskişehir Şehir Hastanesi, Ankara Şehir Hastanesi, Bursa Şehir Hastanesi, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Konya Şehir Hastanesi, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi, Erzurum Şehir Hastanesi, İstanbul Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi, Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi."

Yapımı devam eden şehir hastaneler ise şöyle:

"Ankara-Etlik Şehir Hastanesi, Kütahya Şehir Hastanesi, Gaziantep Şehir Hastanesi, Kocaeli Şehir Hastanesi, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi, Aydın Şehir Hastanesi, Samsun Şehir Hastanesi ,Trabzon Şehir Hastanesi, Antalya Şehir Hastanesi, Ordu Şehir Hastanesi, Denizli Şehir Hastanesi, Sakarya Şehir Hastanesi, Şanlıurfa Şehir Hastanesi, Diyarbakır Şehir Hastanesi."