Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs corona korona Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey 23 Haziran Salı Survivor 2020 116.Bölüm Fragmanı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bugünkü mesaisini paylaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Telegram'dan bugünkü mesaisini...
Kovid-19 aşısının uygulanmasına mücadelenin kahramanlarıyla başlandı
Kovid-19 aşısının uygulanmasına mücadelenin kahramanlarıyla...
Yukarı Karabağ'da ateşkese uyumun sağlanması için çalışmayı sürdüreceğiz
Yukarı Karabağ'da ateşkese uyumun sağlanması...
Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi
Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz...
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 554 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de son 24 saatte 9...

Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi

Türkiye, Kovid-19'la mücadele kapsamında KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.

Türkiye, KKTC'ye 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi

Türkiye, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) 20 bin doz Sinovac aşısı gönderdi.

KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sabah saat 05.00'te Türkiye Cumhuriyeti'nden ambulans uçakla 20 bin doz Sinovac aşısı ülkemize gelmiştir." ifadesini kullandı.

Konuya ilişkin AA muhabirine de değerlendirmede bulunan Pilli, aşılama işlemine yarın ve cumartesi başlamayı planladıklarını söyledi.

Pilli, "Aşılama ile ilgili planlamamızı yaptık, aşılamalar ilk etapta 9 merkezimizde başlayacak. İlk aşılar, Kovid-19'la mücadelede ön planda olan tüm sağlık çalışanlarına, daha sonra 65 yaş üstü kişilere yapılacak. Sonrasında aşı planlamasına göre tüm ülkeye aşı yapmayı hedefliyoruz. Biz küçük bir ülkeyiz, bunun üstesinden çok rahat bir şekilde geliriz. Bunun eğitimini de verdik, dolayısıyla bizim için aşıların yapılması zor değil." dedi.

Bakan Pilli, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, KKTC'ye verdikleri destekten dolayı şahsı ve ülkesi adına teşekkür ederek, "Türkiye, her zaman olduğu gibi Kovid-19'la mücadelemizde de yanımızda oldu." diye konuştu.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.