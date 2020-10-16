"Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları attığımız imzayla gerçekleştirdik"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda şunları kaydetti:
"Türkiye ile Ukrayna arasında önemli adımları, az önce atmış olduğumuz imzayla gerçekleştirdik.
(Türkiye-Ukrayna) Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Salgınla mücadelede Türkiye, Ukrayna halkının yanındadır" şeklinde ifade etti.
Serbest ticaret anlaşması müzakereleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme hususunda Sayın Zelenski ile hemfikiriz." dedi.
Erdoğan, "Türkiye Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır" dedi.
"FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde mutabıkız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Türkiye Ukrayna'yı bölgemizde istikrar, güvenlik, barış ve refahın temini için kilit bir ülke olarak görüyor.
FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız.
Ukrayna'nın egemenliğini Kırım dahil toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini hep destekledik destekleyeceğiz."