Türkiye İzmir için tek yürek

Mersin'den, İzmir'deki depremzedeler için insani yardım tırı gönderildi.

Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) yapılan açıklamaya göre, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle, içerisinde temel ihtiyaç malzemeleri ve battaniyelerin bulunduğu yardım tırı oluşturuldu.

Yardım malzemelerini taşıyan tır, valilik ve AFAD koordinesinde deprem bölgesine uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MTOSB Yönetim Kurulu Başkanı Sabri Tekli, İzmir'deki depremin üzüntüsünü hissettiklerini belirterek, "Milletimizin yardımlaşma, birlik ve beraberlik duygusunun ne kadar güçlü olduğunu her zaman olduğu gibi yine gördük. Zor günlerde her zaman olduğu gibi bugün de yardıma koşmak herkesin görevidir. Bizler de sanayiciler olarak İzmir'in yanındayız. Afetin yaralarını hep birlikte saracağız." ifadesini kullandı.

TDV'den depremzede çocuklara oyuncak ve kırtasiye yardımı

Türkiye Diyanet Vakfından (TDV) yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez üssü İzmir’in Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Vakfın Bornova ve Ferda kolejleri düzenledikleri kampanyayla depremzede çocuklara yardım ulaştırdı.

Kısa bir süre içerisinde hayırseverlerce bağışlanan oyuncak, pastel, kuru ve sulu boya, resim defteri, boyama, masal ve hikaye kitabı, oyun hamuru, kutu oyunu, kitap ve defter gibi kırtasiye malzemeleri Bornova Koleji öğretmenleri tarafından Aşık Veysel Rekreasyon Alanı, Bornova Şehir Stadyumu ve Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bahçesinde kurulan çadır kentlerde kalan çocuklara hediye edildi.