Türkiye-İran sınırında güvenlik önlemleri üst düzeyde tutuluyor

Van Valisi Mehmet Emin Bilmez; İller İdaresi Genel Müdürü Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Jandarma TEM Daire Başkanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hudut Tugay Komutanı Albay İlker Ertuğrul ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Osman Delen ile Çaldıran ilçesinin İran sınırına geldi.
Van ve Ağrı ilerinde Türkiye-İran sınırına inşa edilen modüler beton duvarı çalışmalarını inceleyen Bilmez, Kırbıyık ve beraberindekiler, sınır hattındaki güvenlik önlemleri hakkında bilgi aldı.
Bilmez, gazetecilere yaptığı açıklamada, 13 Temmuz'dan sonra diğer illerden gelen takviye birliklerle sınır hattında güvenlik önlemlerinin üst düzeyde tutulduğunu söyledi.