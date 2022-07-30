Türkiye insan ticareti ile etkin mücadele ediyor

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü, 30 Temmuz Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü dolayısıyla, sorularını yanıtladı.

İnsan ticaretinin çok ağır bir suç ve insan hakları ihlali olduğuna dikkati çeken Ünlü, insan ticaretinin artık "modern kölelik" olarak da adlandırıldığını söyledi.

Burada nihai amacın sömürü olduğunu vurgulayan Ünlü, "Zorla çalıştırılma, hizmet ettirilme, fuhuş veya cinsel sömürü olabileceği gibi organ ve dokulardan istifade edilmesi de olabilir. Hem mağdurların profili hem de sayısı bakımından giderek genişleyen bir nitelik kazanan bu suç, silah kaçakçılığı ve uyuşturucu ticaretinden sonra suç örgütlerine en fazla gelir getiren üçüncü suç türüdür." açıklamasında bulundu.

Bu suça daha fazla dikkat çekmek, farkındalık oluşturmak ve mağdurların haklarının korunması amacıyla BM Genel Kurulu'nun 2013 yılında aldığı karar uyarınca 30 Temmuz'un "Dünya İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü" olarak ilan edildiğini hatırlatan Ünlü, Göç İdaresi Başkanlığının da bu suçla etkin mücadele etmek, mağdurların korunması ve suçun önlenmesine yönelik titiz çalışmalar yürüttüğünü bildirdi.