Türkiye ile Azerbaycan'ın birliği, halklarımız için başlıca yol haritasıdır

Aliyev, Bakü'de Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı TEKNOFEST Azerbaycan'da konuştu.Azerbaycan'ın "Bağımsızlık Günü"nün en değerli bayram olduğunu belirten Aliyev, "Bu bayramı çifte bayram eden aziz kardeşimin burada olması." ifadesini kullandı.

Aliyev, katılımcılardan Azerbaycan halkı adına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'den gelen diğer misafirleri selamlamalarını istedi.

Azerbaycan halkının 104 yıl önce Müslüman doğunun ilk cumhuriyetini kurduğunu fakat bağımsızlığın sadece 2 yıl sürdüğünü hatırlatan Aliyev, "1990'lı yılların başında bağımsızlık yeniden kazanıldı. Artık 30 yıldır bağımsız olarak yaşıyoruz. Bu 30 yılda bizim yanımızda her zaman Türk kardeşlerimiz oldu. Bu desteği 30 yılda her zaman hissettik bugün de hissediyoruz. Bugün, Türkiye ile Azerbaycan yine beraberdir." diye konuştu.