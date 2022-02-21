Türkiye, İHA'lar konusunda dışa bağımlılıktan kurtuldu

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "Türkiye, İHA'lar konusunda dışa bağımlılıktan kurtuldu, insansız hava araçları dünyanın en iyisi." dedi.

GÜNCEL 21.02.2022, 09:21 Nevzat Soysal
Türkiye, İHA'lar konusunda dışa bağımlılıktan kurtuldu

Selçuk Bayraktar, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna verdiği röportajda, yerli teknolojiyi, Türkiye'nin İHA'ları geliştirme öyküsünü ve yeni nesil İHA'lardaki rolünü anlattı.

Öncelikle otomatik şekilde uçabilen uçak üretmek için küçük bir projeyle ilk adım attıklarını aktaran Bayraktar, İHA'ların yapımına ilk olarak küçük bir atölyede başladıklarını söyledi.

Bayraktar, ilk ürettiklerinin küçük uçaklardan oluştuğunu, havada 1 saat kalabilen ve 15 kilometre gibi kısa mesafe uçabildiğini hatırlattı.

Bayraktar TB2 SİHA projesine 2010 yılında başladıklarını dile getiren Selçuk Bayraktar, 2014 yılında Savunma Sanayi Müsteşarlığı çalışmaları sonucu Silahlı Kuvvetler envanterine katıldığını ifade etti.

Bayraktar, "TB2'ler terörle mücadelede ve Türkiye dışındaki operasyonlarda gerçekten başarılıydı." dedi.

Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'na (TİHA) 2016 yılında başladıklarını belirten Bayraktar, "Akıncılar büyük uçaklar, içinde 100 adet bilgisayar taşıyor. TB2'ler ise 40 bilgisayar." ifadelerini kullandı.

Oldukça yüksek kapasiteler

"Türkiye eskiden İsrail'den İHA alırdı ama yurt dışından gelen uçaklar otomatik olarak inip kalkamazdı ve İsrailli pilotlar insansız hava araçlarını manuel kontrol cihazı ile kaldırır ve indirirdi." diyen Bayraktar, Türkiye'nin ardından daha küçük hacimli İHA'larla başlayarak ülkede geliştirilen yazılımlar sayesinde uçakların otomatik iniş kalkış yapabildiğine dikkati çekti.

TB2'lerin dünyada en meşhur SİHA'lar olduğunu ve 16 ülkede çalıştığını dile getiren Bayraktar, "TB2'ler havada 27 saat kalarak yüzlerce kilometre menzile sahip, 130 kilogram ağırlık taşıyabiliyor, oldukça hassas akıllı askeri teçhizatla donanmış durumda." ifadesini kullandı.

Bayraktar, Akıncı TİHA'ların, stratejik görevleri yerine getirebilen, cruise (seyir) füzesi taşıyabilen, hava çatışmalarına girebilen ve uydular üzerinden yönetme imkanı veren, oldukça yüksek güce sahip olduklarının altını çizdi.

Türk İHA'larının başka özelliklerine de değinen Bayraktar, radarlar tarafından tespitinin zor olduğunu, tanklara ve savunma sistemlerine karşı büyük başarılar elde ettiğini belirterek Suriye'nin İdlib kenti ve Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki başarılarını örnek gösterdi.

Yerli geliştirme

Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki geçen 20 yıl içindeki dönüşümün sırrını "Çalışmaya kendini adama ve dışa bağımlılıktan kurtulma" olarak özetledi.

Ülkesinin savunma sanayii alanında geçmişte yüzde 85 dışa bağımlı olduğunu hatırlatan Bayraktar, Türkiye'nin artık kendine güvenir hale geldiğini ifade etti.

Tüm iş tasarımlarının ve ana bileşenlerin ülkede geliştirildiğini aktaran Bayraktar, savunma sanayii alanında malzeme veya ana bileşenlerin güvence altına alınması konusunda Türkiye'nin artık dışa bağımlılığının kalmadığını vurgulayarak "Tüm bilgisayarlar ve elektronik yazılımlar yeri üretimdir." şeklinde konuştu.

Bayraktar, insansız hava araçları sanayii alanının ABD, Çin ve İsrail tarafından işgal edildiğini ancak Türkiye'nin dünyada ilk üçte olduğuna dikkati çekti.

Türk SİHA'larının hassaslık konusunda daha iyi olduğunu belirten Bayraktar, hali hazırda üzerinde insansız savaş uçakları üzerinde çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti.

Bayraktar, "Avrupa, Türkiye ile kıyaslanabilir platformlara sahip değil, şu anda Türk SİHA'ları Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor." dedi.

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