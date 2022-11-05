Türkiye hava araçlarıyla ihracat fırsatları kovalıyor

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Temel Kotil, Endonezya'nın Cakarta kentinde düzenlenen Indo Defence Expo&Forum 2022 Fuarı'nda ürün portföyünde yer alan helikopter, uçak ve insansız hava araçlarının maketlerini sergiledi.

Kotil, yaptığı açıklamada, fuara en yüksek katılımı Türkiye'nin sağladığını vurgulayarak, Türk savunma sanayisi ürünleri olgunlaştıkça bu tür organizasyonlardaki varlığının da arttığını söyledi.

Fuarda, şirket olarak bütün ürünlerini tanıttıklarını belirten Kotil, şöyle konuştu:

"Endonezya çok büyük bir ülke. Adalardan meydana gelmiş, ekonomik olarak güçlü. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden bir tanesi. İlerde süper güç olacağını söylüyorlar, gerçekten olur. 250 milyon gibi bir nüfusu var. Yer altı kaynakları çok fazla, petrolü var. İnsanları da çok eğitimli. Endonezya, yıllar önce uçak sanayisine başlamış. CASA dediğimiz, İspanya'dan aldığımız uçakları ilk yapanlar bunlardı. 1990'ların sonuna kadar ekonomik krizler oluşunca sektör burada geriledi. Burası Uzak Doğu'da uçak sanayisinde belki Çin, Japonlar, Güney Kore devreye giriyor ama bunlarda da onlardan geri kalan durumları yok. Bu fuara daha büyük bir önem veriyoruz. Ürünlerimizi buradaki kuvvete gösteriyoruz. Endonezya Savunma Bakanı da standımızı ziyaret etti ve ürünlerle yakından ilgilendi."