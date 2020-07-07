Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar koronavirüs survivor salgın korona corona
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını kontrol altına alındı
Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangını...
Türkiye genelinde 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimi' yapılacak
Türkiye genelinde 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimi'...
Türkiye'ye karşı NATO'da umduğunu bulamayan Fransa gözünü AB’ye çevirdi
Türkiye'ye karşı NATO'da umduğunu bulamayan...
BM: Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar çevre ve vahşi yaşam korunmazsa artmaya devam edecek
BM: Hayvanlardan insanlara bulaşan hastalıklar...
Libya: Vatiyye Üssü, Hafter'in sahip olmadığı ileri teknoloji uçaklarla vuruldu
Libya: Vatiyye Üssü, Hafter'in sahip...

Türkiye genelinde 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimi' yapılacak

Türkiye genelinde yarın valilerin yönetimi ve koordinasyonunda "Kovid-19 Tedbirleri Denetimi" yapılacağı bildirildi.

Türkiye genelinde 'Kovid-19 Tedbirleri Denetimi' yapılacak

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 81 il Valiliğine gönderilen "Kovid-19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler" konulu genelgeyle kontrollü sosyal hayat döneminde, salgınla mücadelenin genel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra her bir faaliyet alanı/iş kolu için alınması gereken önlemlerin ayrı ayrı belirlendiği, bu kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerin sürdürülmesinin sağlandığı ifade edildi. 

Açıklamada, kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından belirlenerek yayımlanan rehberlerde yer alan kurallara ve alınması gereken önlemlere ilişkin sorumlulukların yerine getirilip getirilmediğinin düzenli denetlenmesi amacıyla 81 il Valiliğinin talimatlandırıldığı belirtildi.

Daha önce genelgelerle her bir iş yeri/faaliyet alanı için alınması gereken önlemlerin belirlendiği hatırlatılan açıklamada, "Bu kapsamda ticari taksiler, pazar yerleri, sosyete pazarları, şehir içi ve şehirlerarası toplu ulaşım araçları, camiler, lokanta, restoran, kafe, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, çay bahçesi, sahil bantları, dernek lokalleri, düğün ve nikah yapılan yerler, internet kafe/salon ve elektronik oyun yerleri, berber/kuaför/güzellik merkezi, alışveriş merkezleri, park/piknik alanları vb. yerler, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, SPA ve spor merkezleri ile sinema, tiyatro ve diğer kültürel aktivite yerleri, lunapark ve tematik parkların; valiler yönetim ve koordinasyonunda tüm illerde 8 Temmuz 2020 Çarşamba günü denetimleri gerçekleştirilecek." ifadeleri kullanıldı.

Fiziki mesafeye dikkat edilecek

Açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce başta şehir içi ya da şehirlerarası toplu ulaşım araçları olmak üzere vatandaşların toplu olarak bulunduğu/bulunabileceği halka açık park, bahçe, meydan, cadde, sokak ve benzeri yerlerde maske, fiziki mesafe ve bu alanlar için belirlenmiş diğer kuralların denetimine yönelik gerekli planlama ve hazırlıkların yapılacağı kaydedildi.

Denetim ekiplerinin, her bir iş kolu ya da mekanın uzmanlık bilgisi göz önünde bulundurularak ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile meslek odalarının temsilcilerinden oluşacak şekilde düzenleneceği belirtildi.

Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.