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Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı 'Alkol' operasyonu başlatıldı

İçişleri Bakanlığı, "Alkol" operasyonu kapsamında 23 bin 103 adreste arama başlatıldığını bildirdi.

Türkiye genelinde 23 bin 103 adreste eş zamanlı 'Alkol' operasyonu başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon, halk sağlığının korunması ve toplum nezdinde kaçak/sahte alkollü içkinin ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları koordinesinde ülke genelinde 14.00 - 19.00 saatleri arasında düzenleniyor.

20 bin 863 personelden oluşan 6 bin 329 ekibin katılacağı operasyonda, ülke genelinde sahte/kaçak alkollü içki ile yetkisiz etil alkol satışı bakımından şüpheli görülen tekel bayi, büfe gibi alkollü içki satışı yapan iş yerleri ile sahte alkollü içki üretimi yaptığı değerlendirilen 23 bin 103 adreste arama yapılıyor.

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