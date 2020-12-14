Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste karşı hazırlıklı durumdadır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendimizle birlikte tüm bölgemizin ve dünyanın huzuru, refahı, esenliği için mücadele ediyoruz. Ama bu durum, ülke ve millet olarak hakkımızın, hukukumuzun, egemenliğimizin çiğnenmesi karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, AB'den yaptırım değil, yıllardır geciktirdiği tam üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. NATO müttefikimiz ABD'den de yaptırım değil, terör örgütlerine ve bölgemizle ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz." diye konuştu.

"Karabağ artık donmuş bir ihtilafı değil, hakkın batıla galip gelmesi sonucunda kazanılmış şanlı bir zaferi ifade ediyor." diyen Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Dağlık Karabağ'ın kurtuluşuyla Kafkasya'da yeni bir dönemin kapıları aralanmıştır. Bundan sonra bölgede, merkezinde çatışma yerine barışın, gerilim yerine iş birliğinin, husumet yerine iyi komşuluk ilişkilerinin olduğu yeni bir statüko kurulacaktır."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomiye ilişkin şunları kaydetti:

"Küresel ekonomide belki de iktisat tarihine geçecek bir dönem yaşıyoruz. Türkiye ekonomisi her türlü zorlu teste, yeni gelişen fırsatlara ve farklı senaryolara karşı hazırlıklı durumdadır. Vatandaşlarımdan müsterih olmalarını, sürekli karamsarlık aşılayanlara inat bize ve ekonomi yönetimimize güvenmelerini istiyorum. Gençler ve kadınlar başta olmak üzere her kesimde istihdam oranlarını çok daha yukarı seviyelere çekecek politikalara öncelik vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Portföy akımlarının yanında uluslararası doğrudan yatırımları da ülkemize çekmenin peşindeyiz." dedi.

Erdoğan, "Vatandaşlarımızdan birikimlerini dövizden TL'ye çevirerek, üretim ve istihdama katkı sağlayacak yatırımlarla mücadelemize destek vermelerini bekliyorum." diye konuştu.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Türk lirası mevduat ve katılım hesaplarıyla ilgili faiz ve kar paylarındaki stopaj oranlarını düşürmüştük. Buna göre, stopaj oranları 6 aya kadar vadeli olan hesaplarda yüzde 15 yerine yüzde 5, bir yıla kadar vadeli olanlarda yüzde 12 yerine yüzde 3, bir yıl üzerinde olanlar için ise yüzde 10 yerine yüzde 0 olarak mart sonuna kadar uygulanmaya devam edecek. Geçtiğimiz hafta itibarıyla bankalarımızın döviz açık pozisyonu bulunmadığı gibi sektörde 3,2 milyar dolarlık döviz pozisyonu fazlası vardır. Ülkemiz, güçlü bankacılık sistemi sayesinde tüm yatırımcılara ihtiyaçları olan desteği sağlayabilecek potansiyele sahiptir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk ekonomisine ilişkin şunları kaydetti:

"Türk ekonomisine faiz, enflasyon, kur sacayakları üzerinden kurulan baskıların ve maliyetlerin üstesinden gelmek için yoğun mücadele içindeyiz. Üretim çeşitliliğimiz, lojistik imkanlarımız, güçlü tedarik zincirimiz, sunduğumuz teşvikler ve dinamik iş gücümüzle Türkiye'ye yatırım yapan herkesi memnun edecek seviyedeyiz. Üretimde ara malı ithalatına bağımlılığı asgari seviyelere indirerek yapısal cari açık problemiyle mücadelede önemli kazanımlar elde edeceğiz. Geçmişte enflasyonla nasıl baş ettik ve tek hanelere düşürdüysek şimdi bunu tekrar sağlayacağız. Yatırım ortamını iyileştirecek, yatırımcıların tereddütlerini giderecek iklimi güçlendirecek reformları tereddütsüz hayata geçireceğiz."

Erdoğan, Milli Uzay Programı'na ilişkin, "Ülkemizin bayrağını uzayda çok daha güçlü şekilde dalgalandıracağımız günler çok yakındır." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, büyük fedakarlığıyla uygulanan kısıtlamaların ve tedbirlerin olumlu etkilerinin görülmeye başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yüzde 18'den yüzde 8'e indirdiğimiz iş yeri kiralama hizmetlerindeki KDV oranını 1 Haziran'a kadar yüzde 8 olarak uygulamaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Erdoğan, Kovid-19 verilerine ilişkin, istatistiklerle ilgili yöntem değişikliklerinin uluslararası uygulamalar çerçevesinde yapıldığını söyledi.

Erdoğan, "Yıl sonuna kadar yüzde 20'den 10'a indirdiğimiz gayrimenkul kiralarındaki stopaj oranının uygulama süresini 1 Haziran'a kadar uzatıyoruz." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Hibe şeklinde vereceğimiz doğrudan esnaf destek ödemesinden taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş, düğün salonu işletmecisi gibi kesimler faydalanacaktır. Konaklamadan yeme içmeye, yolcu taşımacılığından bakım onarıma birçok sektörü kapsayan KDV indirimlerinin süresini 1 Haziran'a kadar uzattık. İş yeri kira olan esnafımıza üç ay süreyle büyükşehirlerde aylık 750 lira, diğer illerde ise 500 lira kira desteği yapacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Belediyelere mülkiyet veya tasarruflarında bulunan taşınmazların, irtifak hakkı, kiralama ve benzeri kullanımından kaynaklanan bedellere indirim veya erteleme kararı alabilme imkanı sağladık." dedi.

Erdoğan, sokağa çıkma sınırlamasının 31 Aralık Perşembe saat 21.00'den 4 Ocak Pazartesi saat 05.00'e kadar kesintisiz uygulanacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Vazife malulü sağlık çalışanlarımızın aileleri, maaştan ek ödemeye, faizsiz konut kredisinden çocuklarına eğitim öğretim yardımına, istihdam hakkından fatura indirimlerine kadar pek çok imkana kavuşacaklardır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Salgın döneminde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımızın kadrolarına göre vazife malülü/meslek hastalığı statülerinin hızla sonuçlandırılması sağlanacak." dedi.

Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Toplam sayısı 1 milyon 239 bin 438 kişiyi bulan kesime, 3 ay süreyle ayda 1000 lira destek ödemesi yapacağız. Ayda 1 milyar 240 milyon liradan toplamda 3 milyar 718 milyon liralık desteği esnafımıza sunmuş oluyoruz. Hazine taşınmazları üzerindeki turizm tesisleri ile deniz turizmi tesislerinin kira, kesin izin, kesin tahsis, irtifak hakkı, kullanma izni, yararlanma ve hasılat payları ile ecrimisillerin ödeme sürelerini başvuru şartı aramaksızın 1 yıl erteliyoruz."